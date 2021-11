Gewinnspiel: Wir verlosen The Forever Purge auf DVD und Blu-ray

Die Mitglieder einer Untergrundbewegung wollen sich nicht mehr mit einer Nacht der Anarchie und des straffreien Mordens pro Jahr zufriedengeben, und überziehen das Land mit Massakern und endlosem Chaos. Niemand ist mehr sicher. Auch eine reiche texanische Rancher-Familie und ihre Angestellten bekommen das leidvoll zu spüren. Am Morgen nach der Purge-Nacht verübt eine Gruppe maskierter Killer ein Attentat auf die Ranch, und die beiden Familien sind gezwungen zusammenzuhalten. Gemeinsam leisten sie Widerstand, während das Land im Chaos versinkt und die Vereinigten Staaten um sie herum zu zerfallen beginnen.

Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts von The Forever Purge am 25.11.2021 verlosen wir den Film je einmal auf DVD und Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!

The Forever Purge erscheint am 25.11.2021 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray.

Teilnahmebedingungen

