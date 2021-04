Gewinnspiel: Wir verlosen Switch-Spiele von Microids

Ob allein oder mit anderen zusammen – allen Spielern steht für ihr Gehirnjogging ein individueller Trainer zur Seite: Professor Rubik! Inspiriert wurde dieser Charakter von keinem Geringeren als Ernö Rubik, dem genialen Erfinder des berühmten Zauberwürfels. Stets an der Seite der Spieler leitet Professor Rubik diese motivierend durch die einzelnen Übungen und erklärt alle notwendigen Schritte, um mit viel Spaß und täglicher Anwendung messbare Ergebnisse und Verbesserungen zu erzielen.

Kurze Mini-Games für tägliche Übungseinheiten sprechen verschiedene Bereiche des Gehirns an, um Gedächtnis, Konzentration oder das räumliche Sehen zu trainieren. Und wer nicht gerne allein knobelt, kann seine Freunde zu spaßigen Challenges herausfordern!

Der Osterhase war da und unser Ostergewinnspiel 2021 ist vorbei – dennoch halten wir immer die Augen offen, um immer wieder mal coole Preise für euch verlosen zu können. Und so gibt es nun die Möglichkeit eines von drei Switch-Spielen von Microids zu gewinnen!

Junge, wildschweinjagende Gallier und Gallierinnen sowie erprobte Krieger und Kriegerinnen dürfen sich bereit für ein spannendes Abenteuer machen und schon einmal ihren Vorrat an Zaubertränken aufstocken! Es wird Zeit die gefangenen Dorfbewohner aus den Fesseln der Römer zu befreien!

Durch die Anpassung des Spiels auf all diese Märkte beläuft sich der Fragenkatalog auf sage und schreibe über zweitausend Fragen pro Land!

Fans der Show können mit dem Spiel in den eigenen vier Wänden erleben, wie es sich anfühlt, im berühmten Kandidaten-Stuhl zu sitzen und sich für diese lebensverändernde Herausforderung bereit zu machen! Das von Appeal Studios entwickelte Spiel führt die virtuellen Kandidaten auf insgesamt 6 bekannte TV-Sets, bekannt aus der britischen, amerikanischen, französischen, spanischen, italienischen und natürlich der deutschen Version der Show.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!