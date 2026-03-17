Gewinnspiel: Wir verlosen mit Funko Hello Kitty! Funko Pop! Eggs

Anlässlich des bevorstehenden Osterfestes verlosen wir gemeinsam mit Funko Bitty Pop! Eggs und Sanrio Pocket Pop! Eggs aus der bezaubernden Hello Kitty & Friends Kollektion. Wer sein Osternest mit einer Extraportion Kawaii-Faktor aufpeppen möchte, sollte jetzt genau aufpassen. Mitmachen lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

3x Bitty Pop! Eggs Hello Kitty

1x Sanrio Pocket Pop! Egg Hello Kitty: Hello Kitty

1x Sanrio Pocket Pop! Egg Hello Kitty: Kuromi

1x Sanrio Pocket Pop! Egg Hello Kitty: Pompompurin

Worum geht’s?

Vergiss Schokolade – dieses Jahr ziehen die Stars von Sanrio in die Osternester ein! Die Funko Pop! Eggs sind das ultimative Highlight für Fans von Hello Kitty und ihren FreundInnen. Jedes Ei enthält eine detailverliebte Miniatur-Figur der beliebtesten Charaktere.

Ob die klassische Hello Kitty, die freche Kuromi oder der gemütliche Pompompurin – diese Figuren sind nicht nur zum Sammeln da, sondern bringen durch ihre kompakte Form und das niedliche Design sofort gute Laune in jede Vitrine oder auf jeden Schreibtisch. Dank der stabilen Eier-Verpackung eignen sie sich ideal als Überraschung beim Eiersuchen. Holt euch den unverwechselbaren japanischen Pop-Kultur-Charme direkt nach Hause und vervollständige deine Sammlung mit diesen limitierten Oster-Editionen!