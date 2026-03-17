Gewinnspiel: Wir verlosen mit Funko Hello Kitty! Funko Pop! Eggs
Anlässlich des bevorstehenden Osterfestes verlosen wir gemeinsam mit Funko Bitty Pop! Eggs und Sanrio Pocket Pop! Eggs aus der bezaubernden Hello Kitty & Friends Kollektion. Wer sein Osternest mit einer Extraportion Kawaii-Faktor aufpeppen möchte, sollte jetzt genau aufpassen. Mitmachen lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 3x Bitty Pop! Eggs Hello Kitty
- 1x Sanrio Pocket Pop! Egg Hello Kitty: Hello Kitty
- 1x Sanrio Pocket Pop! Egg Hello Kitty: Kuromi
- 1x Sanrio Pocket Pop! Egg Hello Kitty: Pompompurin
Worum geht’s?
Vergiss Schokolade – dieses Jahr ziehen die Stars von Sanrio in die Osternester ein! Die Funko Pop! Eggs sind das ultimative Highlight für Fans von Hello Kitty und ihren FreundInnen. Jedes Ei enthält eine detailverliebte Miniatur-Figur der beliebtesten Charaktere.
Ob die klassische Hello Kitty, die freche Kuromi oder der gemütliche Pompompurin – diese Figuren sind nicht nur zum Sammeln da, sondern bringen durch ihre kompakte Form und das niedliche Design sofort gute Laune in jede Vitrine oder auf jeden Schreibtisch. Dank der stabilen Eier-Verpackung eignen sie sich ideal als Überraschung beim Eiersuchen. Holt euch den unverwechselbaren japanischen Pop-Kultur-Charme direkt nach Hause und vervollständige deine Sammlung mit diesen limitierten Oster-Editionen!
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite.
Teilnahmeschluss ist der 31.3.2026 um 23:59 Uhr. Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht viel Glück!