Gewinnspiel: Wir verlosen Lyle – Mein Freund, das Krokodil Kinogutscheine

Lyle – Mein Freund, das Krokodil enthält neue Songs von Shawn Mendes, geschrieben von dem Songwriter-Team hinter „The Greatest Showman“, Benj Pasek und Justin Paul. Weitere neue Musik stammt von Ari Afsar, Emily Gardner Xu Hall, Mark Sonnenblick und Joriah Kwamé. Will Speck und Josh Gordon produzierten den Film und führten Regie, nach einem Drehbuch von Will Davies. Der Film wurde produziert von Hutch Parker. Kevin K. Vafi, Dan Wilson, Robert J. Dohrmann, Benj Pasek, Justin Paul, Tarak Ben Ammar und Andy Mitchell fungierten als Executive Producers.

Nach dem Umzug der Familie Primm (CONSTANCE WU, SCOOT MCNAIRY, WINSLOW FEGLEY) nach New York, findet ihr junger Sohn Josh es schwierig, sich an die neue Schule zu gewöhnen und neue Freunde zu finden. All das ändert sich, als er Lyle entdeckt – ein singendes Krokodil (SHAWN MENDES), das gerne badet, Kaviar liebt und gute Musik. Und das oben im Dachboden seines neuen Hauses lebt. Die beiden werden schnell beste Freunde. Doch als Lyles Existenz von dem bösen Nachbarn Mr. Grumps (BRETT GELMAN) bedroht wird, müssen die Primms zusammen mit Lyles charismatischem Besitzer Hector P. Valenti (JAVIER BARDEM) versuchen, der Welt zu zeigen, dass Familien auf die ungewöhnlichste Art und Weise entstehen können. Und dass nichts falsch daran ist, wenn man ein großes, singendes Krokodil ist, das eine noch größere Persönlichkeit hat.

Zum bevorstehenden Kinostart am 21.10.2022 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment Lyle – Mein Freund, das Krokodil Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich!

Lyle – Mein Freund, das Krokodil startet am 21.10.2022 in den österreichischen Kinos.

