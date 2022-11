Gewinnspiel: Wir verlosen Last Looks auf DVD und Blu-ray

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts am 11.11.2022 verlosen wir in Kooperation mit Leonine den Krimi-Komödie Last Looks auf DVD und Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Last Looks (DVD)

(DVD) 1 x Last Looks (Blu-ray)

Was erwartet euch?

Charlie Waldo ist ein junger, in Ungnade gefallener Polizist. Nachdem er einen unschuldigen Mann ins Gefängnis gebracht hat, schottet er sich voller Reue von der Außenwelt ab und lebt jahrelang ein Leben als Einsiedler. Als Waldo erfährt, dass seine Ex-Freundin Lorena ermordet wurde, will er der Sache auf den Grund gehen und beschließt, den Fall, an dem sie zuletzt gearbeitet hat, zu untersuchen. Dabei stößt er auf den berühmten Filmstar Alastair, dessen Frau vor Kurzem tot aufgefunden wurde. Schließlich wird Waldo von einem Filmstudio gebeten, Alastairs Unschuld zu beweisen und den wahren Mörder von Lorena und Alastairs Frau zu finden…