Paw Patrol: Der Dino Film Trailer macht Lust auf mehr

Macht euch bereit für ein Erlebnis, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Ab dem 6. August 2026 könnt ihr die mutigen Helfer:innen der PAW Patrol bei ihrem neuesten Einsatz begleiten, der sie in eine längst vergessene Welt führt. Nach einem heftigen Sturm verschlägt es die Welpen auf eine geheimnisvolle tropische Insel, die von Dinosauriern bewohnt wird. Dort treffen sie auf Rex, einen gestrandeten Welpen, der als absoluter Dino-Experte gilt. Ihr dürft euch auf spannende Rettungsaktionen und eine Umgebung voller Gefahren freuen.

Gefahr durch Bürgermeister Besserwisser

Die Idylle der Insel gerät jedoch schnell in Gefahr, als der Erzrivale der Truppe, Bürgermeister Besserwisser, auf der Bildfläche erscheint. Durch seinen rücksichtslosen Abbau von Ressourcen provoziert er versehentlich den Ausbruch eines riesigen Vulkans. Nun liegt es an den Retter:innen, die Insel und ihre urzeitlichen Bewohner:innen vor der Zerstörung zu bewahren. Ihr könnt ab sofort einen ersten Blick auf das Bildmaterial und den Teaser-Trailer werfen, um einen Eindruck von diesem gigantischen Abenteuer zu gewinnen.