Ostergewinnspiel 2026: Tag 1

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2026 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Was gibt’s zu gewinnen?

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

1×2 Übernachtungen für 2 Personen inkl. Frühstück und Nutzung des Coburg Boutique Spa

Wir bedanken uns bei MK Salzburg für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!

Was erwartet euch?

Die Chalets Coburg sind kein klassisches Hotel – und schon gar kein Standard. Sie sind ein Ort für Menschen, die Freiheit und Stil schätzen. Das Boutique-Aparthotel setzt auf Individualität statt Hotelroutine – vom flexiblen Frühstück bis zum neuen Boutique Spa. Mitten in Schladming verbindet es urbanes Design und alpine Lebensart.

Die 20 Boutique Appartements sind individuelle Unikate – gestaltet mit Tapeten, Kunst und Materialien, die Geschichten erzählen. Holz, Stein und Stoffe aus der Region treffen auf mutige Interior-Ideen und besondere Details. Die Appartements bieten zwischen 50 und 130 m2 Wohnfläche für 2 bis 10 Personen, mit ein bis drei Schlafzimmern und voll ausgestatteten Küchen. Geschirr, Gläser, Besteck – alles da. Selbst bei der Matratze gilt: hart oder weich, ganz nach persönlicher Vorliebe. Die Top- und Loft-Appartements gehen noch einen Schritt weiter – mit privater Sauna und XXL-Terrassen.

In den Chalets Coburg gibt es keine festen Abläufe, sondern Möglichkeiten. Selbst kochen oder essen gehen, Frühstück auf der Terrasse oder Tee in der Lounge, Snacks aus dem 24-Stunden Self-Service-Shop oder ein Dine Around im Ort. Auf Wunsch kocht auch ein Privatkoch. Kulinarik folgt hier keinem festen Plan – sondern dem eigenen Urlaubstempo.

Seit Sommer 2025 ergänzt das Boutique Spa Coburg das Haus. Klein, fein und bewusst persönlich. Ein Ort für Bewegung und echte Regeneration. Yoga und Fitness, Massagen und Body Treatments schaffen Raum für Balance, Energie und Flow.

Die Lage verbindet das Beste aus zwei Welten: Die Planai-Talstation ist nur wenige Minuten entfernt, genauso wie das Zentrum von Schladming mit Shops, Restaurants und Nightlife. Wanderwege, Bike-Routen und Laufstrecken starten vor der Haustür. Und der Blick reicht über ein 360° Alpenpanorama auf Schladming, die Hochwurzen und den Dachstein.