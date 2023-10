Gewinnspiel: Wir verlosen Killers of the Flower Moon Kinogutscheine und Goodies

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts von Killers of the Flower Moon am 19.10.2023 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih Killers of the Flower Moon Kinogutscheine und das Buch Das Verbrechen vom BTB Verlag. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x 2 Killers of the Flower Moon Kinogutscheine

Kinogutscheine 2 x Das Verbrechen Buch vom BTB Verlag

Was erwartet euch?

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachte das Erdöl der Osage Nation großen Reichtum und sie wurde über Nacht zu einem der wohlhabendsten Völker der Welt. Der Wohlstand dieser Ureinwohner Amerikas zog sofort weiße Eindringlinge an, die die Menschen manipulierten, erpressten und den Osage so viel Geld stahlen, wie sie konnten – bis sie sogar zum Mord übergingen. Vor diesem Hintergrund erzählt Killers of the Flower Moon anhand der ungewöhnlichen Liebe zwischen Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) und Mollie Kyle (Lily Gladstone) eine epische Western-Krimisaga, in der wahre Liebe und ein unfassbarer Verrat aufeinandertreffen. Robert De Niro und Jesse Plemons sind in weiteren Rollen zu sehen. Regisseur von Killers of the Flower Moon ist Oscar-Preisträger Martin Scorsese, der zusammen mit Eric Roth auch das Drehbuch schrieb. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von David Grann.

Killers of the Flower Moon feierte seine Weltpremiere auf den Internationalen Filmfestspielen von Cannes und wurde von Apple Studios in Zusammenarbeit mit Imperative Entertainment, Sikelia Productions und Appian Way produziert. Produzenten sind Martin Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas und Daniel Lupi. Ausführende Produzent:innen sind Leonardo DiCaprio, Rick Yorn, Adam Sommer, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer und Niels Juul.