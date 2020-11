Gewinnspiel: Wir verlosen Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Anlässlich des morgigen Verkaufsstarts verlosen wir zwei Exemplare von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung (Switch)

Was erwartet euch im Spiel?

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung versetzt die Nintendo Switch-SpielerInnen in die Zeit, bevor die Große Verheerung zuschlug.​ In der Rolle ihrer LieblingsheldInnen nehmen sie an schicksalshaften Schlachten teil. Sie spielen sich vor bekannten Schauplätzen in Hyrule ab, bevor diese zerstört wurden. Zu den Stars des Spiels gehören bekannte Gesichter aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild wie Link und Prinzessin Zelda. Dazu kommen weitere Charaktere wie die vier Recken, die zum ersten Mal in der Hyrule Warriors-Serie spielbar sind. Die SpielerInnen steuern zudem bildschirmfüllende Titanen. Deren überragende Fähigkeiten können ihnen in brenzligen Situationen während der Schlachten zum Sieg verhelfen.

Der Spielablauf von Zeit der Verheerung ist rasant und erfordert strategisches Geschick. Der Schwerpunkt liegt auf der Verkettung gewaltiger Combos und auf dem gekonnten Einsatz imposanter Spezialmanöver. Die Action ist Teil einer spannenden Handlung: Die SpielerInnen tauchen in eine aufregende Geschichte ein, die detailreich die Ereignisse, Zusammenhänge und dramatischen Momente der Großen Verheerung schildert. Dadurch vereint das Spiel rasante Action mit der atmosphärischen Dichte von The Legend of Zelda: Breath of the Wild.