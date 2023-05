Gewinnspiel: Wir verlosen einen Escape the Room Gutschein von Open The Door

Patrick : Mir hat der Escape Room “Der Schatz des Kolumbus” sehr viel Spaß gemacht. Besonders cool fand ich den Themenwechsel, welcher durch die einzelnen Abschnitte sehr gut dargestellt wurde. Die Zeitreise ist hier besonders gut geglückt. Wie auch bereits von anderen “Open the Door” Räumen gewohnt, erkennt man hier wieder einmal die Liebe fürs Detail. Die Schlösser und Rätsel sind auf dem neuesten Stand der Technik. Statt einfachen Zahlenschlössern werden hier Magnet-Mechanismen benutzt und dadurch eine erhöhte Immersion erzielt. Ich wurde ein weiteres Mal von der Professionalität der “Open the Door” Crew überzeugt und freu mich bereits auf den nächsten Escape Room, den ich hier mit meinen Freunden erforschen darf.

Soun-Soun: Storytelling 5/5 – ab der ersten Sekunde ist man schon Teil der Geschichte. Raumgestaltung 5/5 – wie auch andere Games von open the door ist auch dieses hier mit viel liebe zum Detail gestaltet. Rätsel 5/5 – wer lieber Zahlenschlösser öffnet ist hier an der falschen Adresse. Hier ist jedes Rätsel anders zu lösen. Man braucht fast alle seine Sinne und für vieles ist Teamarbeit gefragt.

Robert : Wieder mal haben Open The Door ihre Kreativmuskeln spielen lassen und eine spannende Escape Room Geschichte kreiert. Die gesamte Gestaltung der Requisiten und Rätsel ist durchweg auf hohem Niveau. Kein Rätsel gleicht dem anderen und bietet liebevoll gestaltete Mechaniken, die einen in die Geschichte eintauchen lassen. Definitiv eine weitere Empfehlung zusätzlich zur Drachenhöhle und Hexenhütte.

1963: Eigenartige Messergebnisse veranlassten Wissenschaftler dazu ein unterirdisches Labor in Wien zu bauen. Das Ziel: Zeitreise. Bei einer Explosion wird es zerstört, ein Wissenschaftler verschwindet. 1492: Christopher Kolumbus hat Amerika entdeckt, aber nicht alles ist so, wie es uns die Geschichtsbücher erzählen. Er braucht Hilfe. 2023: Das Labor wurde wieder aufgebaut, aber kann die Zeitreise diesmal gelingen?

Anlässlich des Starts des neuen Escape-Room-Abenteuers verlosen wir in Kooperation mit Open The Door einen Gutschein für das Escape-Room-Abenteuer Schatz des Kolumbus. Mitmachen, lohnt sich!

