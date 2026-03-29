Gewinnspiel: Wir verlosen ARCO Kinogutscheine

Das internationale mehrfach ausgezeichnete Animationsabenteuer ARCO entführt uns in eine Welt von Morgen – poetisch und voller Hoffnung, Humor, fantasievoller Animation und liebenswerter Charaktere.

Als der Junge Arco aus einer fernen Zukunft zufällig in die Welt der zehnjährigen Iris ins Jahr 2075 stürzt, müssen die beiden – unterstützt von ihrem Haushaltsroboter – über Zeit und Welten hinweg zusammenarbeiten, um Arco wieder nach Hause zu bringen.

Der Film läuft ab 10.4.2026 in den österreichischen Kinos.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 12.4.2026 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!