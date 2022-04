Gewinnspiel: Wir verlosen ein exklusives Crunchyroll Fanpaket

Anime-Fans aufgepasst – wir verlosen ein exklusives Crunchyroll-Fanpaket, das wir vor wenigen Stunden erhalten haben. Mit etwas Glück könnt ihr dieses tolle Paket gewinnen. Viel Glück!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Crunchyroll-Fanpaket

Über CRUNCHYROLL

Crunchyroll verbindet Anime- und Manga-Fans in über 200 Ländern und Regionen mit den Inhalten und Erlebnissen, die sie lieben. Neben kostenlosen, werbefinanzierten Inhalten und kostenpflichtigen Premium-Inhalten bietet Crunchyroll der Anime-Community Events, Kinofilme, Games, Merchandise, Home Entertainment und Manga-Veröffentlichungen. Auf Crunchyroll haben Anime-Fans Zugang zu einem der größten Kataloge an lizenzierten Anime, die für die Zuschauer:innen weltweit in zahlreichen Sprachen angeboten werden. Zuschauer:innen haben außerdem Zugang zu Simulcasts –Top-Serien, die unmittelbar nach der japanischen Erstausstrahlung verfügbar sind. Die Crunchyroll-App ist auf über 15 Plattformen verfügbar, einschließlich aller Spielekonsolen (z.b. auch Switch seit kurzem). Crunchyroll, LLC ist ein unabhängiges Joint Venture zwischen dem US-amerikanischen Unternehmen Sony Pictures Entertainment und dem japanischen Unternehmen Aniplex, einer Tochtergesellschaft von Sony Music Entertainment (Japan) Inc.; beides sind Tochtergesellschaften der Sony Group Corporation mit Sitz in Tokyo. Seit neuestem sind auch die Wakanim Inhalte in Crunchyroll Premium enthalten (wir berichteten).