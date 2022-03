Wakanim Inhalte ab sofort auf Crunchyroll Premium

Gute Nachrichten für die Premium-Nutzer:innen von Crunchyroll – ab heute haben sie Zugang zu Katalogtiteln und Simulcast-Serien, die bisher bei Wakanim verfügbar waren. In den kommenden Monaten werden außerdem Titel von ANIMAX PLUS, dem deutschen Streamingdienst (nicht dem japanischen Fernsehsender), dem Crunchyroll- Katalog hinzugefügt. Mit diesem Schritt wird das Versprechen an die Fans eingelöst, dass die Konsolidierung von Wakanim und Crunchyroll die bisher getrennten Dienste in einem einzigen Bezahlmodell zusammenführen würde, das bald auch ANIMAX Deutschland einschließen wird. Die Preise von Crunchyroll bleiben unverändert und bieten den Fans das ultimative Anime-Erlebnis mit Untertiteln, Synchronfassungen, Spielfilmen und Simulcast-Serien in über 200 Ländern und Regionen in mehr als 10 Sprachen.

„Jahrelang mussten Anime-Fans mehrere Abonnements bezahlen, um alle ihre Subs, Dubs und Simulcasts zu bekommen. Als wir letztes Jahr Wakanim und Crunchyroll zusammengeschlossen haben, war es unsere oberste Priorität, die Fans an die erste Stelle zu setzen. Deshalb musste sich das ändern. Der heutige Tag ist der erste Schritt zur Erfüllung dieses Versprechens und ich freue mich sehr, sagen zu können, dass die Fans schlussendlich gewinnen“, sagte Colin Decker, CEO von Crunchyroll. „Die Vereinheitlichung all unserer Marken und Dienste unter der Marke Crunchyroll ermöglicht es uns, ein wertvolleres Angebot als jemals zuvor anzubieten, da wir Untertitel, Synchronfassungen, Simulcasts, Katalogtitel, Musik, Spielfilme und Manga in einem einzigen Abonnement vereinen. Das neue Crunchyroll ist die Verwirklichung eines Traums und wir sind den Anime-Schaffenden und den Millionen von Fans dankbar, die sich uns angeschlossen haben, um die Community zu dem zu machen, was sie heute ist“, so Decker abschließend.

Ab heute erscheinen hunderte weitere Episoden in Synchronfassung und Untertitelung auf Crunchyroll und in den nächsten Wochen werden es kontinuierlich mehr. Alle neuen Serien der kommenden Frühjahrs-Season – die größte bisher, die in Kürze bekannt gegeben wird – werden nur auf Crunchyroll zu sehen sein; Wakanim wird weiterhin neue Episoden zu laufenden Serien hinzufügen.

Anime-Fans werden begeistert sein, dass sich die werbefreien Buchungsoptionen von Crunchyroll nicht geändert haben, was einen großen Vorteil für neue und bestehende Mitglieder darstellt, die nun nicht mehr für zwei Dienste zahlen müssen. (Die Crunchyroll-Tarife sind: monatlich 6,99 € als Fan oder 9,99 € als Mega-Fan sowie jährlich 99,99 € als Mega-Fan).

Bestehende Abonnent:innen von Wakanim können hier und von ANIMAX PLUS Deutschland hier mehr erfahren.