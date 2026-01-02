Gewinnspiel: Wir verlosen ein cooles Extrawurst Fanpaket

Eigentlich ist es nur eine Formsache: Die Mitgliederversammlung eines Tennisclubs irgendwo in der deutschen Provinz soll über die Anschaffung eines neuen Grills für die nächste Vereinsfeier abstimmen. Normalerweise kein Problem – gäbe es nicht den Vorschlag, auch einen eigenen Grill für das einzige türkische Mitglied des Clubs zu finanzieren. Denn gläubige Muslime dürfen ihre Grillwürste bekanntlich nicht auf einen Rost mit Schweinefleisch legen. Eine gut gemeinte Idee, die Atheisten und Gläubige, Deutsche und Türken, Gutmenschen und Hardliner frontal aufeinanderstoßen lässt – respektlos und unglaublich komisch. Allen wird schnell klar: Es geht um viel mehr als einen Grill…

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 15.1.2026 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih Österreich ein cooles Extrawurst Fanpaket. Mitmachen, lohnt sich!

Der Film startet am 15.1.2026 in den heimischen Kinos.

