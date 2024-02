Gewinnspiel: Wir verlosen Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -Zum Training der Säulen- Kinogutscheine

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 27.2.2024 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -Zum Training der Säulen- Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x 2 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -Zum Training der Säulen- Kinogutscheine

Was erwartet euch?

Die Geschichte beginnt damit, dass Tanjiro Kamado, ein Junge, dessen Familie von einem Dämon getötet wurde, dem Demon Slayer Corps beitritt, um seine jüngere Schwester Nezuko wieder in einen Menschen zu verwandeln, nachdem sie in einen Dämon verwandelt wurde. Im April 2019 wird die TV-Anime-Serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba mit dem Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc ihre Premiere, gefolgt von der Veröffentlichung des Spielfilms Mugen Train im Oktober 2020 und den Fernsehserien Mugen Train Arc und Entertainment District Arc ab Oktober 2021 sowie dem Swordsmith Village Arc ab April 2023.