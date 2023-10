Gewinnspiel: Wir verlosen das Knetset Play Doh Buntes Restaurant

Hier können Kinder ihr eigenes Restaurant leiten. Es entstehen tolle Play-Doh Knetgerichte, die dann einem Gast serviert werden können. Mit den kinderleicht anzubringenden Stempeln können Pizza, Burger, Pasta oder Hühnchen aus Play-Doh zubereitet werden und wenn man den Hebel drückt, entstehen sogar 2 Speisen gleichzeitig. Durch Loslassen des Hebels gleiten die Speisen zur nächsten Station. Ein toller Spaß für die Kinder, wenn Toppings für die Burger, prächtige Pommes, verrückte Cookies und mehr mit den Halbformen an beiden Seiten des Spielsets entstehen. Nach der Zubereitung können die Speisen auf dem Teller dekoriert und Freunden durch das Fenster serviert werden. Eine kleine Menütafel und weitere Spielküchen-Accessoires stehen bereit, um den Spielspaß noch zu erweitern. Dieses Kochspielzeug eignet sich für Mädchen und Jungen ab 3 Jahren und ist ein tolles Geschenk für Kinder, die Küchenspielzeug mögen. Hasbro, Play-Doh sowie alle dazugehörigen Merkmale sind Marken von Hasbro.

Nachwuchs-Küchenchefs aufgepasst – wir verlosen in Kooperation mit Hasbro zweimal das Play-Doh Buntes Restaurant Knetset, womit ihr Burger, Pizza und vieles mehr im Handumdreh zaubern könnt. Mitmachen, lohnt sich!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 28.10.2023 um 23:59 Uhr.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!