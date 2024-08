Gewinnspiel: Wir verlosen coole Hasbro Pulse-Figuren zum Launch von Star Wars Outlaws

Anlässlich des Release von Ubisofts Star Wars Outlaws (zu den PC-Anforderungen) verlosen wir in Kooperation mit Hasbro Pulse coole Star Wars-Figuren. Ein Muss für alle Fans!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Star Wars The Black Series Ki-Adi-Mundi

1 x Star Wars The Black Series The Mandalorian

1 x Star Wars The Black Series Attack of the Clones 2-Pack

Diese Figuren sind nicht weniger als absolute Highlights für jede Star Wars-Fan-Sammlung. Beginnen wir mit Ki-Adi-Mundi: Diese 15 cm große Black Series Figur ist detailgetreu, sodass sie Ki-Adi-Mundi aus Star Wars: Angriff der Klonkrieger gleicht und verfügt über ein Premium Design und mehrere Bewegungspunkte. Sie kommt mit einem Lichtschwert, das ihr wahlweise verwenden könnt oder auch nicht!

Dann gibt es Din Djarin, oder Mando, oder schlichtweg den Mandalorianer: Mit Grogu wieder vereint versucht Din Djarin, einen Platz in der mandalorianischen Gesellschaft zurückzuerobern, als sich sein entzweites Volk zusammenschließt, um sich gegen die Überreste des Imperiums zu wehren. Die zugehörige Figur misst ebenfalls 15 cm und kommt mit dem charakteristischen Dunkelschwert sowie einem Messer und einem Blaster als Accessoires, um Mando in verschiedenen Posen darzustellen.

Last but not least gibt es Droiden im Doppelpack! Star Wars-Fans und Sammler können diese hochbeweglichen Action-Figuren (Figuren-Skala 15 cm) mit einem Dekor und Design zum Film in ihren eigenen Sammlungen präsentieren. Sowohl C-3PO als auch ein Superkampfdroide befinden sich in diesem Zweier-Pack – wobei es nicht der klassische C-3PO ist. Wie ihr oben sehen könnt, wurde während der Schlacht von Geonosis im Kolosseum sein Kopf auf den Körper eines Kampfdroiden gesetzt. Cool!

Über Star Wars Outlaws

Das Spiel – der Anlass dieses Gewinnspiels, unser Dank geht nochmals an Hasbro Pulse – wird am 30. August für PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen veröffentlicht. Zuvor konnte es auch auf der gamescom 2024 angespielt werden! Das Open World-Spiel wird von Massive Entertainment, dem Team hinter The Division, entwickelt. Das Spiel, das Ubisofts erster Versuch eines Star Wars-Spiels seit über 20 Jahren ist, wird als erstes Open-World-Star Wars-Spiel vorgestellt, das es den Spieler*innen ermöglicht, mehrere Planeten zu besuchen und zwischen ihnen über den Weltraum zu fliegen. Das Spiel spielt zwischen Star Wars Episode 5: The Empire Strikes Back und Star Wars Episode 6: Return of the Jedi und deckt einen Zeitraum von einem Jahr zwischen den Filmen ab. Erste Vorschauen zeigen sich begeistert, und auch die Fans!