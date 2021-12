Gewinnspiel: Wir verlosen Big Brain Academy: Kopf an Kopf für die Switch

Zusätzlich zu den Multiplayer-Spielmodi bietet Big Brain Academy: Kopf an Kopf diverse Optionen für Solisten. Der Solo-Modus eignet sich ideal für tägliche Übungseinheiten, mit denen sich der „Gehirnwert“ verbessern lässt – eine spaßige Art, in den Tag zu starten oder ihn am Abend ausklingen zu lassen. Und mit Nintendo Switch kann der Denksport überall und jederzeit stattfinden.

Der zentrale Spielablauf besteht aus einer Reihe unterschiedlicher Denksport-Aktivitäten in fünf Kategorien: Vision, Memoria, Analyse, Algebra und Piktura. Mit unterhaltsamen Aufgaben wird das Gehirn auf immer neue Weise gefordert. Über die lokale Verbindung von Nintendo Switch können bis zu vier kluge Köpfe miteinander wetteifern. Und wer die Daten anderer Spieler:innen aus dem Internet herunterlädt, kann sich mit Superhirnen aus aller Welt messen. Für die Online-Funktionen wird ein Internetzugang, ein Nintendo-Account und die kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online benötigt.

Verratet uns, was euch an der Demo gefällt und gewinnt mit Glück ein Exemplar von Big Brain Academy: Kopf an Kopf für die Nintendo Switch. Mitmachen, lohnt sich.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus und teilt uns eure Eindrücke aus der Gratis-Demo zum Spiel mit um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 18.12.2021 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!