Gewinnspiel: Wir verlosen Beyond the Summit auf DVD und Blu-ray

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts am 17.11.2022 verlosen wir in Kooperation mit Eurovideo Medien Beyond the Summit auf DVD und Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Beyond the Summit (DVD)

1 x Beyond the Summit (Blu-ray)

Worum geht’s?

Mateo (Javier Rey), der keine Erfahrung mit der Besteigung großer Berge hat, bereitet sich darauf vor, den Annapurna, einen der schwierigsten Gipfel der Erde, zu besteigen. Nicht nur, dass er dieses gefährliche Unterfangen mitten im Winter in Angriff nimmt, er geht auch allein und hofft, den Gipfel schnell und ohne große Probleme zu erreichen. Es ist völlig verrückt, aber für Mateo geht es nicht nur darum, ein Abenteuer zu erleben, sondern auch darum, ein Versprechen einzulösen, das er vor einiger Zeit gegeben hat.​

Ione (Patricia López Arnaiz) hat alles erreicht, was sie sich in der Welt des Bergsteigens vorgenommen hat, aber dieser Erfolg hat sich nicht auf ihr Privatleben übertragen. Den Winter allein mit ihren Problemen in einer kleinen Hütte im Himalaya zu verbringen, scheint also gar kein schlechter Plan zu sein. Obwohl beide entschlossen sind, ihre Herausforderungen allein zu meistern, hat das Schicksal einen anderen Plan für beide.