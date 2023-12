Gewinnspiel: Wir verlosen Animalia Kinogutscheine

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 12.1.2024 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih Animalia Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x 2 Animalia Kinogutscheine

Was erwartet euch?

In einer nahen Zukunft wird die Menschheit von einer rätselhaften Krankheit heimgesucht, die einige Menschen nach und nach in tierähnliche Kreaturen verwandelt. Beim Transfer in ein extra gebautes Zentrum, in welchem versucht werden soll die genetischen Mutationen aufzuhalten, kommt es zu einem Unfall. Angetrieben durch die Angst vor dem Andersartigen bricht offene Feindseligkeit in der örtlichen Gemeinde gegenüber den Kreaturen aus, die sich nach dem Ausbruch in die umliegende Wildnis zurückgezogen haben. Darunter auch die Mutter des 16-jährigen Émile (Paul Kircher), der sich zusammen mit seinem Vater François (Romain Duris) auf die verzweifelte Suche nach ihr begibt. Während François an der Vergangenheit festhält, bemerkt Émile erste Mutationen an seinem eigenen Körper.