Gewinnspiel: Adventkalender-Türchen 22.12.2019

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:-

1 x einen PS Now Zugang für 12 Monate

1 x DualShock 4 Controller

1 x Concrete Genie (PS4) + T-Shirt (hier geht’s zu unserem Test)

1 x MediEvil (PS4) (hier geht’s zu unserem Test)

Wir bedanken uns bei Sony Entertainment für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion.

PS Now

PlayStation Now ist PlayStations Service zum Cloud-Gaming und funktioniert im Grunde wie Netflix, nur für Videospiele. Mit einem Abo hat man Zugriff auf eine Bibliothek von über 650 Spielen, darunter PS4-, PS3- und PS2-Spiele. Diese können auf der PS4 und auf dem PC online gestreamt oder auf die PS4 heruntergeladen werden. Im Oktober erhielt PS Now eine Preissenkung und eine Erweiterung der Spielebibliothek.

Mit über 650 Spielen ist PS Now nicht nur der erste, sondern auch der bisher größte Gaming-Streamingdienst. In dreimonatiger Rotation erscheinen aktuelle AAA-Titel (derzeit GTA V, God of War, Uncharted 4, Infamous: Second Son). Mit Sonys Streamingdienst können eigentlich PlayStation-exklusive Titel auch auf dem Windows PC gespielt werden und das für einen Preis von 9,99 Euro per Monat. Drei Monate kosten 24,99 Euro und eine 12-monatige Mitgliedschaft sogar nur 59,99 Euro (also etwa 5 Euro pro Monat) PS4-Spiele können auch auf die PS4-Festplatte heruntergeladen und offline gespielt werden und für den Online-Multiplayer von Spielen in der Bibliothek wird kein separates PS Plus-Abo benötigt.