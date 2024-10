Gewinnspiel: Wir verlosen Nick Jr. Patry Adventrue und coole Goodies

Beinhaltet sind 72 Level in sechs verschiedenen Themenwelten, die mit interaktiven Elementen zum Springen, Schweben und Teleportieren ausgestattet sind. Widersacher*innen wie Swiper, Crusher und Bonnie Bones erzeugen dynamische Hindernisse wie springende Federn, interaktive Blöcke, rutschige Wasserfälle, Straßensperren und Whirlpools, um sich Spielenden in den Weg zu stellen.

In Nick Jr. Party Adventure schließen sich Spielende den beliebten NICK JR.-Charakteren Dora, Blue, Molly, Blaze und Santiago auf einer spannenden Reise an, um Partyutensilien zu sammeln und die Party des Jahres auf die Beine zu stellen: die Freundschafts-Fiesta. Die Charaktere können dabei mit verschiedenen Outfits und Accessoires ausgestattet werden, während in lebendigen Welten wie Doras Regenwald, dem Monster-Dom und Isla Encanto Rätsel gelöst und Sammlerstücke freigeschaltet werden müssen. Mit bis zu zwei Spielenden oder im Einzelspielermodus können sich Freund*innen und Familien gemeinsam auf die Party vorbereiten.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 25.10.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!