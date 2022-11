Geschenkideen für Pärchen: It Takes Two bekommt eigenen Merch-Store

Zur Feier der kürzlichen Veröffentlichung von It Takes Two für die Nintendo Switch wurde tatsächlich ein Merch-Store eröffnet!

Mehr zum It Takes Two-Store

So geben EA und Hazelight den Spielerinnen und Spielern in der kommenden Weihnachtssaison noch mehr Möglichkeiten, gemeinsam stärker zu sein. Ab sofort könnt ihr den offiziellen Merch-Store des Spiels It Takes Two besuchen, um euch exklusive Gegenstände zu sichern. Darunter befinden sich T-Shirts vom Affstronauten, Fanti, Cody, May und Dr. Hakim, einen Schal, einen Beanie und eine Tasse für die kälteren Tage sowie ein Sticker-Pack und Pins. Zudem starten die Vorbestellungen für das Plüschtier der beliebten Figur Fanti der Elefantin, die ab Februar 2023 erhältlich sein wird.

It Takes Two wurde ursprünglich von den BAFTA-ausgezeichneten Hazelight Studios entwickelt und unter dem EA Originals-Label für PC und Konsolen veröffentlicht. Seit kurzem können auch Nintendo Switch Spieler:innen das Koop-Abenteuer gemeinsam bestreiten. Die Version enthält erstmals auch eine deutsche Sprachausgabe. In meinem Test des Spiels war ich nichts weniger als begeistert und bezeichnete den Titel als absolutes Pflichtspiel. Selbst nach einiger Zeit Pause kehre ich immer wieder gerne in die Welt von May und Cody zurück, um mal wieder ein kleines Mini-Spiel zu spielen oder eventuell noch einen Durchlauf zu starten. Wie steht es da bei euch?