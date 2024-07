George R.R. Martin gibt Update zu The Winds of Winter

Autor George R.R. Martin hat ein Update zum nächsten Buch A Song of Ice and Fire, The Winds of Winter, zur Verfügung gegeben.

Mehr zu The Winds of Winter

Mittlerweile sollte niemand mehr davon überrascht sein, dass das Buch immer noch nicht fertig ist. Martin postete in seinem Blog, dass im Jahr 2023, als er seine Verlage von Harper Collins Voyager in London besuchte, die Leute davon ausgingen, dass das Buch fast fertig war und dass eine Ankündigung über seine Veröffentlichung demnächst anstünde. Aber so funktioniert das nicht, sagte Martin. Er wies darauf hin, dass er, wenn er für seine verschiedenen Vorträge und Auftritte die Welt bereist, Zeit mit seinen Verlegern, Redakteuren und Agenten einplant, um persönliche Sitdowns zu haben, nur um diese Beziehungen zu pflegen und aufzubauen. Die Kommunikation über Zoom und E-Mail ist gut und alles, aber wenn Martin reist, setzt er sich gerne hin und plaudert.

“Wenn ich reise, wenn ich ein oder zwei Tage Zeit habe, um einen meiner Redakteure oder Agenten einzuholen, springe ich darauf. Jedes Mal, wenn ich nach NYC reise, treffe ich mich mit meinen Literaturagenten und meinen Redakteuren bei Bantam und Tor… zusammen mit alten Freunden, Familie und deren. Das gilt überall, wo ich hingehe. Wenn ich für eine Betrugs- oder Buchmesse nach Deutschland fliege, werde ich meine deutschen Agenten, Verleger und Übersetzer sehen”, sagte er. “Wenn es Italien oder Spanien oder Finnland ist, dasselbe. Wenn ich mich jemals in Brasilien oder Japan oder Ägypten befinde, würde ich versuchen, mich mit meinen brasilianischen, japanischen oder ägyptischen Verlegern in Verbindung zu setzen.” Im Jahr 2023 sagte Martin, er habe noch Hunderte von Seiten zu schreiben, bevor er mit The Winds of Winter fertig wird. Na denn.