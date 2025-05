Gears of War: Reloaded kommt in 4K und auch für PlayStation

Das ursprüngliche GoW-Game, das erstmals 2006 veröffentlicht wurde, wird am 26. August als Gears of War: Reloaded wiederveröffentlicht. Der nächste 20 Jahre alte Titel, der wieder kommt, ganz wie Oblivion!

Zu Gears of War: Reloaded

Ja, ihr habt richtig gelesen: Gears of War: Reloaded kommt neben PC und Xbox Series auch auf PlayStation. Im vergangenen Jahr hat Xbox damit begonnen, die Mauern seiner Exklusivität abzureißen. Im vergangenen Jahr hat Xbox Spiele wie Sea of Thieves und Indiana Jones und der Große Kreis auf PS5 portiert. Aber die drei großen Xbox-Grundfesten – Forza, Gears of War und Halo – blieben bis letzte Woche, als Forza Horizon 5 auf PS5 veröffentlicht wurde, standhaft. Mit der heutigen Ankündigung scheint die oft vertretene Aussicht, Master Chief auf PlayStation zu sehen, nicht mehr weit hergeholt. Ähnlich wie andere aktuelle Remasters älterer Spiele bietet Gears of War: Reloaded eine aufgepeppte Grafik.

Es verfügt über eine 4K-Auflösung und ist mit 60 FPS spielbar – oder mit bis zu 120 FPS, wenn euer Display das unterstützt. Alle Multiplayer-Karten und -Modi werden ab dem Start verfügbar sein, wie alle DLCs. Und laut einer Pressemitteilung von Xbox wird die Kampagne keine Ladebildschirme zwischen den Levels haben. Gears of War: Reloaded wird für 40,- Euro verkauft, aber wer Gears of War: Ultimate Edition – ein Xbox One-Remaster, das 2015 veröffentlicht wurde – vor der heutigen Ankündigung gekauft hat, bekommt Gears of War: Reloaded als kostenloses Upgrade. Es wird auch als Teil der Xbox Game Pass Ultimate-Bibliothek enthalten sein. Wird das was für euch im August 2025?