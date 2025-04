Super-Start für The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Bethesda hat behauptet, dass über vier Millionen sein Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered seit seinem Release gespielt haben.

Erfolgreiches Oblivion Remastered

Zur Feier des Meilensteins schrieb der Verlag in den sozialen Medien: „Wir sind den über 4 Millionen von Ihnen so dankbar, die sich bereits mit Oblivion Remastered in Cyrodiil gewagt haben. Danke!“ Als Antwort auf die Nachricht auf X fügte der Xbox-Account hinzu: „Das sind eine Menge Käseräder in den Taschen. Herzlichen Glückwunsch“.

Das Oblivion-Remaster wurde gleichzeitig angekündigt und Anfang dieser Woche für Konsolen und PC sowie für Xbox Game Pass veröffentlicht. Auf Steam hat das Spiel laut SteamDB bereits eine Spitzenzahl von über 170.000 gleichzeitigen Spielern erreicht, was es mit Abstand zum am häufigsten gespielten Elder Scrolls-Spiel macht.