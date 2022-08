gamescom 2022: Sonic Frontiers bekommt einen Story-Trailer

Der blaue Igel hat eine Story? Richtig gelesen, in Sonic Frontiers wird es eine passende Geschichte geben. Mehr dazu hier!

Mehr zu Sonic Frontiers

Auf der gamescom 2022-Veranstaltung veröffentlichte Sega einen Trailer, in dem die Geschichte für Sonic Frontiers sowie einige der Gameplay-Mechaniken detailliert beschrieben werden. Im Trailer trifft Sonic auf einen mysteriösen Feind und kämpft gegen mechanische Feinde. Es gibt auch Einblicke, wie Sonic seine Geschwindigkeit und seine Fäuste im Kampf einsetzen kann, und man wird wahrscheinlich im Laufe des Spiels mehr Fähigkeiten freischalten können. Tatsächlich ist Sonic Frontiers das erste Open-World-Spiel in der Franchise, das die Serie in eine neue Richtung führen will. Der Titel wird am 8. November 2022 auf PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch erscheinen. Den Trailer gibt’s gleich hier für euch: