GAMECHANGER SOCKS im Black Friday Sale mit 40% Rabatt erhältlich

MAM Vienna präsentiert die wahrscheinlich besten Socken der Welt: Die GAMECHANGER SOCKS entwickelt von Aktivist, Designer und Influencer Max Weißenböck aus Wien. Aktuell im Black Friday Sale mit 40% Rabatt auf gamechangersocks.shop erhältlich.

Als Gründer der Modemarke MAM Vienna hatte Max Weißenböck die Idee, das seiner Meinung nach unterschätzte Alltagsprodukt Socke in ein Luxusprodukt zu verwandeln. Statt Socken, die einschnüren, unbequem sind und viel zu schnell reißen, wollte er High Performance und hohen Tragekomfort bieten.

Nach zweieinhalb Jahren Entwicklung, gemeinsam mit Produktentwickler:innen und Hersteller:innen von Marken wie Balenciaga, Givenchy und Balmain, fand er die Geheimrezeptur für Gamechanger Socks. Diese werden kontinuierlich zusammen mit den Kund:innen weiterentwickelt. Schon beim ersten Tragen bemerkt jeder Kunde oder jede Kundin, wie viel weicher und angenehmer die Gamechanger Socks sind. Danach wird die Atmungsaktivität und der reduzierte Schweißgeruch spürbar.

Nach dem ersten Waschen passen sich die Socken noch besser und individueller an den Fuß an. Schließlich zeigt sich nach mehreren Waschgängen und intensivem Tragen die enorme Langlebigkeit des Produkts – bis zu 20 Mal länger als herkömmliche Socken.

So wird mehr Komfort erreicht und gleichzeitig Geld gespart.

Das ist das Geheimnis von Gamechanger Socks. Aktuell im BLACK FRIDAY SALE mit 40% Rabatt auf GAMECHANGERSOCKS.SHOP erhältlich. Somit kostet der Doppelpack bis 30.11.2024 in Weiss und Schwarz nur 13,5€ statt 22€. Alle Socken sind in der Variante “high” und “short” sowie in vielen verschiedenen Farben erhältlich.