Freude schenken zum Fest: Mit Disney in die Weihnachtszeit

Dieses Jahr lädt Disney zu einem besonderen Weihnachtsabenteuer ein: In „Der Junge & der Oktopus“, inszeniert von Hollywood-Größe Taika Waititi, wird die herzerwärmende Geschichte einer besonderen Freundschaft zwischen einem Jungen und einem Oktopus erzählt. Der preisgekrönte Filmemacher hat eine bezaubernde, originelle Geschichte über Kindheitswunder und Freundschaft zum Leben erweckt, die zeigt, was die Feiertage so besonders macht. Die Handlung nimmt die Zuschauenden mit auf eine ungewöhnliche Reise voller Zusammenhalt, Liebe und kleiner Wunder und zeigt, wie unerwartete Begegnungen den Blick auf die Welt verändern können – und dass die größten Abenteuer stets mit einem Traum beginnen.

Disneys Weihnachtskampagne in der EMEA-Region unterstützt auch in diesem Jahr wieder den langjährigen Wohltätigkeitspartner Make-A-Wish® International. Seit 44 Jahren arbeiten Disney und Make-A-Wish zusammen, um Kindern und ihren Familien eine Freude zu bereiten, wenn sie sie am meisten brauchen und haben weltweit mehr als 155.000 Wünsche wahr werden lassen. Disneyland Paris heißt Make-A-Wish Kinder das ganze Jahr über willkommen und noch in diesem Monat werden 50 Familien aus ganz Europa und dem Mittleren Osten in den Park reisen, um sich ihren Wunsch erfüllen zu lassen. Die Familien werden ein Wochenende lang Zeit miteinander verbringen, ihre Lieblingsfiguren treffen und den ganzen Zauber von Disneyland Paris erleben.

Auf ins Abenteuer: Neue Spielzeuge, Puppen und Kostüme zum Kinostart von „Vaiana 2“

Ein weiteres Highlight in der Weihnachtszeit ist der Kinostart von „Vaiana 2“, der ab dem 28. November in den deutschen Kinos zu sehen ist. Diesmal wird Vaiana zusammen mit einer brandneuen Crew ungewöhnlicher Seeleute auf die weiten Meere Ozeaniens reisen, um ein Abenteuer zu bestehen, wie sie es noch nie zuvor erlebt hat. Vaiana, Maui, Hei Hei und Pua sind alle wieder dabei – und bringen einige neue Freunde mit, darunter Vaianas kleine Schwester Simea.

Die Welt von „Vaiana 2“ erwacht dank zahlreicher neuer Produkte zum Leben: Mattel präsentiert eine singende Vaiana Puppe, die mit einem Originalsong aus dem Film verzaubert sowie ein Kanu-Spielset, das Vaianas neuem Kanu nachempfunden ist. Disguise und Jakks Pacific präsentieren passende Kostüme und Accessoires, darunter Vaianas Seestern-Halskette, die als besonderes Geschenk von Simea in einem magischen Licht erstrahlt. Für Sammler bringt Funko neue POP!-Figuren von Vaiana und Maui auf den Markt, während Simba Toys und Jazwares die treuen Begleiter Pua und Hei Hei als Plüsch- und Squishmallow-Versionen vorstellen. Weitere Highlights wie das Vaiana 2 Müsli von mymuesli, Ravensburger Puzzles mit bunten Filmmotiven und spannende Buch-veröffentlichungen runden das Sortiment ab und sind die perfekten Geschenke unter dem Weihnachtsbaum.

Festliche Geschenkideen für die Weihnachtszeit

Disney präsentiert eine bunte Auswahl an festlichen Geschenkideen, die ab sofort im Handel erhältlich sind. Passend zum diesjährigen Kampagnen-Motto „Freude schenken zum Fest“ präsentieren Mattel, LEGO, Ravensburger, Hasbro, Jakks Pacific, Just Play und zahlreiche weitere Partner ihre Neuheiten. Die beliebten Geschichten und Charaktere erwachen durch innovative Produkte zum Leben: von Spielzeug und Kleidung bis hin zu Schmuck, Elektronik und mehr sind einzigartige Geschenkideen für große und kleine Fans im Handel und auf DisneyStore.de erhältlich. Zu den Highlights gehören unter anderem Disney Die Eiskönigin Icy Ice Skating Anna Puppe von Mattel, die mit ihrem magischen Winterfest-Kleid, einer Jacke und Schlittschuhen bereit ist für ein Abenteuer auf dem Eis. Mit dem Bauset „Dunkler Millennium Falke“ lädt LEGO alle Star Wars Fans ein, die dunkle Variante des ikonischen Raumschiffs nachzubauen. Das Set ist inspiriert vom Serien-Special „LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy“ auf Disney+. Für alle, die Spiele lieben, sorgt Ravensburger mit dem neuen Disney Prinzessin Chronicles of Light – Anbruch der Dunkelheit für Spaß am Familientisch: Die Spieler bereisen eine magische Welt, in der die Essenzen tapferer Disney Heldinnen gegen die böse Dunkelheit antreten. Der Dance N’ Crawl Spidey von Hasbro wird Fans der Serie „Spidey und seine Super-Freunde“ mit seiner Musik- und Krabbelfunktion begeistern. Auch für Kuschelliebhaber gibt es das perfekte Geschenk: Das weiche Sound & Scent Plüschtier Stitch von Just Play bringt einen Hauch tropischen Duftes in das Kinderzimmer und sorgt für gemütliche Stunden.