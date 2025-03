Framework Desktop-PC angekündigt: DIY ganz leicht gemacht

Das Unternehmen hinter dem schicken Semi-DIY-Framework-Laptop hat angekündigt, dass es auch an einem Semi-DIY-Desktop-PC arbeitet.

Über den Framework-PC

Der Framework Desktop PC wurde im Rahmen der Auftaktveranstaltung der 2. Generation 2025 des Unternehmens angekündigt. Es handelt sich effektiv um einen vorgefertigten Satz fein abgestimmter Teile, die wir dann IKEA-like einfach gemäß den mitgelieferten Anweisungen zusammenstellen müssen. Framework behauptet, dass es nicht länger als 10 Minuten dauern sollte, bis euer Desktop dann lauffähig ist, was für die Welt der Bastler*innen eine beeindruckend kurze Bauzeit ist. Gleichzeitig stellt das Unternehmen auch fest, dass der Bauprozess nicht besonders schwierig ist – es sollte also für alle möglich sein. Zwei Dinge, die an dieser Stelle zu beachten sind: Erstens ist es bei keiner Weise ein billiger PC, der bei über 2.000 Euro für das Basismodell beginnt. Zweitens gibt es wirklich aufregende Hardware, wie die schicke neue AMD AI Max APU. In einem praktischen Sinne bedeutet dies, dass der Framework Desktop eine bemerkenswert leistungsstarke Workstation und Gaming-PC sein wird und in der Lage sein sollte, alles zu bewältigen.

Wenn man die maschinellen Lernfunktionen des Desktops für einen Moment beiseite legt, behauptet Framework, dass die Basisspezifikation des PCs im Wert von 2000 US-Dollar durchschnittlich 67 FPS bei 1440p/Ultra in Monster Hunter Wilds schaffen sollte, obwohl zugegebenermaßen mit aktivierter Frame-Gen-Technologie. Trotzdem ist es ein sehr kompetentes Ergebnis für etwas so Kleines und Praktisches wie diesen PC. Die Sachen von Framework sind jedoch wirklich ordentlich, und die Laptops des Unternehmens haben sich von Anfang an bis jetzt sehr wacker gehalten, so dass es einen Vorteil hat, dieses spezielle Gerät zu wählen. Allerdings solltet ihr beachten, dass die ersten paar Chargen des Framework-Desktops bereits ausverkauft sind, so dass es eine Weile dauern kann, bis hier wieder Nachschub möglich sein wird. Was haltet ihr davon – ist das die sinnvolle Evolution des PC-Desktops, oder ist es einfach nur eine überteuerte Spielerei für alle, die so tun wollen, als könnten sie PCs zusammenstellen? Sagt es uns in den Kommentaren!