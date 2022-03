Forspoken bekommt einen neuen, magischen Gameplay-Trailer

Wir haben schon einiges von Forspoken (ehemals Project Athia) gesehen, und nun bringt Square Enix Gameplay-Eindrücke in Videoform. Seht sie gleich hier!

Mehr zu Forspoken

Square Enix hat Forspoken im vergangenen Jahr als einen seiner prominentesten Titel gefeatured, und nun erhalten wir endlich einen besseren Einblick in das Gameplay. Während des State of Play im März 2022 zeigt uns der neue Gameplay-Trailer des Spiels ein bombastisches Third-Person-Gameplay-System mit Monstern, Magie und vielen coolen Parkour-Moves. Wir wissen immer noch nicht viel über das Spiel als Geschichte, und da dies der erste wesentliche Einblick in das Gameplay ist, das wir bekommen haben, ist das Spiel immer noch von vielen Geheimnissen geprägt. Die Vorfreude steigt auf jeden Fall, auch, wenn wir noch ein wenig länger warten müssen als ursprünglich geplant.

Denn wir haben erst diese Woche erfahren, dass sich Forspoken auf Oktober verzögerte, damit die Qualitätsansprüche erfüllt werden können. Was den Rest der Vorschau betrifft, sieht das Spiel grundsätzlich wie ein klassisches Open-World-Action-Adventure aus. Aber die Welt und die Charaktere haben einen einzigartigen Stil, der dazu beitragen wird, sich von der Masse abzuheben. Die markige Heldin Frey wird wohl einiges erwarten, und dadurch, dass sie eine ganz normale Frau zu sein scheint, kann man sich wohl gut mit ihr identifizieren. Warten wir’s ab – das Game wird offiziell am 11. Oktober 2022 für die PlayStation 5 veröffentlicht, und Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Hier der Trailer für euch!