First Escape The Castle Test: Schwerter, Schilder und eine entscheidene Frage

Nur ein geheimer Zirkel jenseits der Meere kann das Unmögliche möglich machen. Ihr seid es, die diesem Geheimbund angehören. In der Stunde eures Besuchs begibt sich der König zu einer Hinrichtung. Das ist die perfekte Gelegenheit, in seine Burg einzudringen und das Drachenei zu zerstören.“ (Quelle: First Escape Webseite )

„Dem größenwahnsinnigen König muss Einhalt geboten werden. Er hält sich für einen Drachen in Menschengestalt und regiert mit blutiger Hand. Die schrecklichen Hinrichtungen und Scheiterhaufen lassen das Königreich erzittern. Keine Macht kann ihm in Furcht vor seinem Drachenei die Stirn bieten.

Nachdem wir unsere Taschen und Jacken abgelegt haben, durften wir uns auf einer gemütlichen Leder-Couch samt Sessel ausbreiten und auf das Mission Briefing warten. Dies startete in Windeseile und wir lernten, was in den nächsten Minuten auf uns zukommt. Dabei strahlen die Mitarbeiter:innen die nötige Ruhe, aber auch jede Menge Passion und Humor aus. Die Abenteuer sind laut eigenen Angaben auch für Familien, Spielbegeisterte aber auch absolute Anfänger:innen geeignet.

First Escape ist ein Premium Escape Quest-Anbieter im Herzen des ersten Wiener Bezirks. In der Himmelpfortgasse ganz in der Nähe des Ronachers erwarten euch in einem historischen Kellergewölbe zwei Ebenen unter der Wiener Innenstadt unterschiedliche Escape-Rooms, die für nahezu jeden Geschmack etwas bereit halten. Auch wenn die Settings unterschiedlich sind, so haben die Räume etwas gemeinsam: Aufwendige Technik und einer grandiose Kulisse.

Nach unserem Abenteuer bei The Temple ( hier geht’s zu unserem Test ), haben wir noch den klassischen Escape-Room The Castle ausprobiert, der sich eher für Einsteiger:innen eignet. Wie es uns gefallen hat, erfahrt ihr in unserem First Escape The Castle Test.

Unser First Escape The Temple Test Urteil

Stefan

Ich bin bereits ein arrivierter Exit-the-Room-Spieler. In Wien habe ich schon weit mehr als dreißig Spiele bei verschiedensten Anbietern in Angriff genommen und bin nur beim ersten Mal nicht rechtzeitig entkommen. Damals spielte ich zur Eröffnung The Subway (hier geht’s zu unserem Test) und war begeistert, wie viel Liebe und Herzblut die kreativen Köpfe von First Escape in ihre Spiele investieren. Nach The Temple wollten wir noch einen klassischen Escape-Room spielen und wir blieben mit The Castle im ritterlichen Setting.

Im Gegensatz zu vielen klassischen Escape-Rooms in Wien, legte First Escape schon von Anfang an großen Wert auf eine stimmige Kulisse. So auch bei The Castle. Gleich zu Beginn fanden wir uns in einem mittelalterlichen Raum mit einem Schild in der Ecke. Wir hatten 60 Minuten Zeit, um einen alles entscheidende Frage am Ende zu beantworten. Das Abenteuer führte uns durch mehrere Räume und hielt die Spannung und Atmosphäre bis zum Finale. Als arrivierte Spieler:innen waren wir in rund einer halben Stunde fertig. Deshalb teile ich die Einschätzung der Betreiber:innen aber auch meiner Mitspieler:innen, dass der Raum sich auch super für Erstspieler:innen eignet. Ein tolles Erlebnis!

Michaela

„The Castle“ überzeugt vom ersten Moment an mit einem stimmungsvollen Setting, das mich sofort in die mittelalterliche Geschichte hineingezogen hat. Die Rätsel sind logisch aufgebaut, abwechslungsreich und fügen sich harmonisch in die Story ein, sodass der Spielfluss angenehm dynamisch bleibt. Ein Raum, der bestimmt auch für Escape Room Einsteiger:innen ein tolles Erlebnis bietet. Insgesamt ein rundum gelungener Escape Room mit liebevoller Umsetzung und hoher Spieldynamik!

Patrick

The Castle ist ein klassischer Escape Room mit mittelalterlichem Flair, der vor allem durch seine stimmige Kulisse überzeugt. Schwerter, Schilde und andere Requisiten laden nicht nur zum Rätseln, sondern auch zum kleinen Rollenspiel ein – ein schönes Detail, das den Raum lebendiger wirken lässt.

Mit 60 Minuten Spielzeit ist der Raum eher kompakt, bietet aber eine solide Mischung aus Logik- und Kombinationsrätseln. Der Ablauf ist gut strukturiert, die Hinweise sinnvoll integriert, und das Setting bleibt durchweg glaubwürdig. Im Gegensatz zu aufwendig inszenierten Themenräumen ist The Castle eher zurückhaltend – aber genau das macht seinen Charme aus. Er eignet sich hervorragend für Gruppen, die sich an das Thema Escape Rooms herantasten wollen oder einfach Lust auf ein mittelalterliches Abenteuer haben.

Ein solider Raum mit liebevollen Details – besonders empfehlenswert für Fans klassischer Escape-Erlebnisse.

Christoph

Ein gelungener Raum, besonders geeignet für Einsteiger:innen. Die Rätsel sind logisch aufgebaut und gut lösbar, ohne zu simpel zu wirken. Das Setting ist stimmig und trägt zur Atmosphäre bei. Auch als erfahrener Rätselfan hatte ich Spaß – der Raum bietet eine runde Erfahrung mit klarer Struktur und durchdachten Aufgaben. Empfehlenswert für alle, die einen klassischen, gut gemachten Escape Room suchen.

Wertung: 8,5 Pixel