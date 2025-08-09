First Escape The Temple Test: Uralte Geheimnisse in den Katakomben des 1. Bezirks

The Temple ist Wiens einziges Escape Room Erlebnis in Spielfilmlänge. Es wurden eine Anzahl innovativer Konzepte und Effekte umgesetzt, um ein unvergleichliches Level an Immersion und Dramaturgie zu erzeugen. Es handelt sich um ein dark mystery Abenteuer mit leichten Horror-Elementen.“ (Quelle: First Escape Webseite )

Du und Dein Team taucht ein in einen authentischen mittelalterlichen Ziegelgewölbekeller zwei Etagen unter der Innenstadt! Was ihr dort entdeckt, könnte die Grundfesten biblischer Geschichte ins Wanken bringen. Dieses Abenteuer wurde mit namhaften Stadthistorikern und Tour-unternehmen in Wien entwickelt. Es wurden echte Orte aus der älteren und neueren Geschichte aufgebaut, existierende Legenden aufgegriffen und Museumsobjekte mit ins Spiel einbezogen, um dieses einzigartige Escape Erlebnis wahr werden zu lassen.

„Ihr bekommt eine dringende Nachricht von einer Gruppe mutiger Stadtarchäologen, die neue Hinweise auf bisher verborgene Gewölbekeller unter Wiens Blutgasse gefunden haben. Könnten die Legenden über einen mystischen Schatz eines der Kreuzritter-Orden etwa der Wirklichkeit entsprechen?

Nachdem wir unsere Taschen und Jacken abgelegt haben, durften wir uns auf einer gemütlichen Leder-Couch samt Sessel ausbreiten und auf das Mission Briefing warten. Dies startete in Windeseile und wir lernten, was in den nächsten Minuten auf uns zukommt. Dabei strahlen die Mitarbeiter:innen die nötige Ruhe, aber auch jede Menge Passion und Humor aus. Die Abenteuer sind laut eigenen Angaben auch für Familien, Spielbegeisterte aber auch absolute Anfänger:innen geeignet.

First Escape ist ein Premium Escape Quest-Anbieter im Herzen des ersten Wiener Bezirks. In der Himmelpfortgasse ganz in der Nähe des Ronachers erwarten euch in einem historischen Kellergewölbe zwei Ebenen unter der Wiener Innenstadt unterschiedliche Escape-Rooms, die für nahezu jeden Geschmack etwas bereit halten. Auch wenn die Settings unterschiedlich sind, so haben die Räume etwas gemeinsam: Aufwendige Technik und einer grandiose Kulisse.

Stets auf der Suche nach den besten Escape-Room-Abenteuern in Wien verschlug es uns zuletzt zu einem alten Bekannten: First Escape. Der Grund ist der neue Escape Room „The Temple“, der euch ein Kreuzritter-Abenteuer in Spielfilmlänge beschert. Wie es uns gefallen hat, erfahrt ihr in unserem First Escape The Temple Test.

Unser First Escape The Temple Test Urteil

Stefan

Ich bin bereits ein arrivierter Exit-the-Room-Spieler. In Wien habe ich schon weit mehr als dreißig Spiele bei verschiedensten Anbietern in Angriff genommen und bin nur beim ersten Mal nicht rechtzeitig entkommen. Damals spielte ich zur Eröffnung „The Subway“ (hier geht’s zu unserem Test) und war begeistert, wie viel Liebe und Herzblut die kreativen Köpfe von First Escape in ihre Spiele investieren. Das schmälerte meine Erwartungshaltung keineswegs – im Gegenteil: Ich war super gespannt, was uns mit „The Temple“ erwarten würde. Kleiner Spoiler: Ich wurde nicht enttäuscht!

Beginnend mit einer kurzen Einführung in Form eines aufwendig produzierten Videos mit Dr. Sybille de Molay, bis hin zur finalen letzten Tür, erwartete uns ein rundum stimmiges und durchdachtes Abenteuer – mit ruhigen, aber auch sehr nervenaufreibenden Passagen. Aufgrund der tollen Kulisse und gezielt eingesetzten Effekte wurde ich sofort in die Welt von The Temple hineingezogen. Die Geschichte beginnt harmlos, nimmt aber schon nach kurzer Zeit ordentlich Fahrt auf. Besonders gut gefiel mir an den Rätseln, dass sie alle komplett unterschiedlich waren – einige ermöglichten es, sich aufzuteilen, während andere die gesamte Gruppe zum gemeinsamen Knobeln herausforderten.

Ohne zu viel zu verraten: Der gesamte Escape Room bleibt mit all seinen Facetten bis zum Finale spannend. Absolut genial – und für mich eine Premiere! Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten.

Ich habe viel erwartet und wurde nicht enttäuscht: Das Team von First Escape – allen voran Aris – hat es wieder geschafft, ein Escape-Room-Abenteuer zu erschaffen, das in Erinnerung bleibt.

Simon

Der Escape Room überzeugt mit einer stimmungsvollen Horror-Atmosphäre und einer gelungenen Story rund um die dunklen Gewölbe des alten Wiens. Die Rätsel sind clever gestaltet, fordern zum Mitdenken auf und fügen sich nahtlos in die Geschichte ein. Besonders angenehm: Es wird auf platte Rätsel verzichtet – der Nervenkitzel entsteht durch durchdachtes Überlegen. Ein rundum empfehlenswertes Erlebnis für Fans von Grusel und Logik.

Michaela

The Temple konnte bei mir mit Atmosphäre und Setting punkten. Der Raum versetzte mich direkt in ein altes, mystisches Tempelgewölbe, das durch Licht, Geräusche und liebevoll gestaltete Details eine glaubhafte Abenteuerkulisse schafft, stellenweise sogar mit leicht gruseligem Touch, der aber nie ins Übertriebene kippt. Die Mechaniken im Raum sind abwechslungsreich und kreativ umgesetzt. Technische Elemente greifen stimmig in die Handlung ein, sodass man das Gefühl hat, Teil einer größeren Geschichte zu sein. Das macht Spaß und trägt maßgeblich zur Dynamik des Spiels bei.

Die Aufgaben sind abwechslungsreich und gut in die Story integriert. Selbst wir als erfahrene Gruppe mussten an einigen Stellen ordentlich tüfteln. Das spricht zwar für den Anspruch des Raumes, allerdings fühlten sich einzelne Rätsel nicht ganz so intuitiv an, was gelegentlich den Spielfluss bremste.

Dennoch bin ich begeistert: The Temple ist ein atmosphärisch starker, fordernder Escape Room mit toller Technik und spannender Kulisse und bietet dadurch ein spannendes Erlebnis.

Patrick

The Temple hat mich wirklich überrascht und beeindruckt. Was zunächst mit klassischen Anspielungen auf die Tempelritter beginnt, nimmt eine unerwartet düstere Wendung: Das Setting entwickelt sich in eine dämonische, fast schon rituelle Richtung. Es war der erste Escape Room, in dem ich echte Anspannung und sogar ein Stück weit Angst gespürt habe – nicht wegen Jumpscares, sondern durch die dichte Atmosphäre, das starke Sounddesign und das herausragende Bühnenbild.

Mit einer Spielzeit von 110 Minuten ist The Temple deutlich länger als viele andere Räume – und nutzt diese Zeit hervorragend. Die Rätsel sind kreativ, logisch und abwechslungsreich, und besonders positiv fand ich, dass viele Aufgaben parallel lösbar waren. Gerade in größeren Gruppen ist das ein großer Pluspunkt, weil alle aktiv bleiben und sich das Spiel auf natürliche Weise aufteilt. Die Geschichte entwickelt sich dabei konstant weiter und gipfelt in einem dramatischen Finale.

Wer Escape Rooms mit Tiefe, starker Atmosphäre und einem Hang zum Okkulten und Dämonischen mag, sollte The Temple auf keinen Fall verpassen.

Christoph

Die Kulisse des Tempels überzeugt mit Details und einem stimmigen, atmosphärischen Setting, das sofort Abenteuerfeeling aufkommen lässt. Die Rätsel waren abwechslungsreich gestaltet und forderten teils unterschiedliche Denkansätze – Top! Leider litt der Spielfluss für mich an einigen Stellen unter unklarem Pacing, was die Dynamik etwas bremste. Insgesamt aber ein gelungenes Erlebnis – vor allem für Gruppen, die Wert auf Atmosphäre und kreative Aufgaben legen.

Wertung: 9,5 Pixel