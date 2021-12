First Escape The Subway Erfahrungsbericht: Vom Routine-Einsatz zur Heldentat

Kurz vor dem Lockdown konnten wir First Escape einen Besuch abstatten und das neueste Escape-Room-Abenteuer in Angriff nehmen. Wie es uns gefallen hat, erfahrt ihr in unserem First Escape The Subway Erfahrungsbericht. Passend dazu können wir euch auch verraten, dass ihr – nach dem Lockdown-Ende – die Abenteuer von First Escape ab morgen wieder regulär in Angriff nehmen könnt.

Wo und Wie und überhaupt?

First Escape ist ein Premium Escape Quest-Anbieter im Herzen des ersten Wiener Bezirks. In der Himmelpfortgasse ganz in der Nähe des Ronachers erwarten euch in einem historischen Kellergewölbe zwei Ebenen unter der Wiener Innenstadt unterschiedliche Escape-Rooms, die für nahezu jeden Geschmack etwas bereit halten. Auch wenn die Settings unterschiedlich sind, so haben die Räume etwas gemeinsam: Aufwendige Technik und einer grandiose Kulisse.

Der neueste Raum “The Subway” serviert euch ein ganz besonderes Abenteuer in einer originalen Wiener U-Bahn, die von First Escape-Team zusammen mit einem Mitarbeiter der Wiener Linien zerlegt und ein Stockwerk unter der Erde wieder aufgebaut haben.

Der Empfang

Nachdem wir unsere Taschen und Jacken abgelegt haben, durften wir uns auf einer gemütlichen Leder-Couch samt Sessel ausbreiten und auf das Mission Briefing warten. Dies startet in Windeseile und wir lernten, was in den nächsten Minuten auf uns zukommt. Dabei strahlen die Mitarbeiter:innen die nötige Ruhe, aber auch jede Menge Passion und Humor aus. Die Abenteuer sind laut eigenen Angaben auch für Familien, Spielbegeisterte aber auch absolute Anfänger:innen geeignet.

Was als Routine-Einsatz beginnt, endet mit einer Heldentat

Ganz ohne Spoiler bekommt ihr hier ein kurzes Briefing der Mission und im Anschluss unsere Eindrücke, doch zuerst kommen wir zur Missionsbeschreibung: Das Erlebnis beginnt als normaler Arbeitstag für euch Wiener Linien-Mitarbeiter:innen: Eine liegengebliebene U-Bahn muss zurück ins Depot gebracht werden. Doch dann kommt alles ganz anders…