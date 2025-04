Farbenfroh: Oehlbach Gaming präsentiert NEW GAME HDMI-Kabel für Konsolen

Die LG Convention brachte viel Neues, unter anderem die praktischen und hochwertigen NEW GAME HDMI-Kabel von Oehlbach Gaming!

Über die NEW GAME HDMI-Kabel

Jeder leidenschaftliche Gamer an der Konsole hat bereits ein vorhandenes Setup. Doch egal ob Konsole oder PC, oft wird mit dem Kabel eine entscheidende Komponente übersehen. Man verwendet ganz einfach das Kabel, welches mit der Hardware geliefert wurde. Diese nutzen jedoch oft nicht das volle Potential des Gaming-Erlebnisses aus. Das ist durch Oehlbach Gaming in aufwendigen Messverfahren nachgewiesen. Und nun wird das einfach geändert! Das NEW GAME HDMI Gaming Kabel von Oehlbach Gaming vereint qualitativ hochwertige Verarbeitung in einem neuartigen Design durch das eloxierte und elegante Metallgehäuse, sowie der robusten Gewebeummantelung mit Knickschutz. Die drei prägnanten Farben Blau, Rot und Grün sind dabei an die aktuellen Konsolen angelehnt.

Aber nicht nur die Stecker sind farblich angepasst, auch auf das Gewebe wurde besonderes Augenmerk gelegt. So sind die Kabel nicht nur in Schwarz oder Weiß erhältlich, sondern diese sind mit den dem Stecker angepassten Farben durchsetzt. Nicht nur optisch, auch technisch sind die neuen Oehlbach HDMI Gaming Kabel State of the Art. Alle wichtigen Funktionen die für das bestmögliche Spielerlebnis heute notwendig sind, sind selbstverständlich integriert. VRR sorgt für die perfekte Synchronisation des Bildes von TV und Konsole, ALLM schaltet den TV automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz, während QFT durch eine geringere Transportzeit von Videodaten zwischen Quelle, Schnittstelle, Verarbeitung der Daten bis hin zur Darstellung auf dem Display für eine möglichst geringe Gesamtlatenz sorgt.

Bereit fürs NEW GAME+?

Dynamic HDR und Dolby Vision erzeugen realistische Farben und gestochen scharfe Details für ein intensives Farberlebnis und scharfe Kontraste und damit für Effekte, die im Gaming noch relevanter als bei einem Film sind. Für den besten Klang auf dem Soundsystem sorgt dabei eARC, denn gerade im Bereich der Videospiele stecken Sound-Designer unfassbar viel Liebe und Mühe in den perfekten Klang und die passenden Effekte an der richtigen Stelle. Das Format eARC beherrscht vom klassischen Stereo bis hin zum objektbasierten Raumklang über Dolby Atmos und DTS:X jedes verfügbare Tonformat bis zu 192kHz/24-bit. Die dreifach-Schirmung aus zwei Lagen Aluminiumfolie und einem Kupfergeflecht und Kabel aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer für Korrosionsbeständigkeit und lange Haltbarkeit sorgen für eine störungsfreie Bildqualität.

Weiterhin ist das Oehlbach Gaming Kabel schon jetzt zukunftssicher, denn es beherrscht den neuen HDMI Standard 2.1b für kommende Konsolen- und TV-Generationen. Es kommt aber noch mehr: Bereits jetzt in der Entwicklung befinden sich hochwertige DisplayPort Kabel für den PC. Es folgen optisch passende USB-Kabel in der gleichen Farbgebung der HDMI-Kabel zum Laden oder dem kabelgebundenen Spielen mit dem Joypad, wenn der Akku einmal zur Neige geht, sowie entsprechend farbige Netzwerkkabel. Jedes Kabel erscheint mit den folgenden Optionen: