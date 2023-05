Faltbares Google Pixel Fold vor der I/O 2023 offiziell enthüllt

Der Konzern zeigte das faltbare Smartphone höchstoffiziell zum ersten Mal in einem Video, das auf Twitter und YouTube veröffentlicht wurde. Das Unternehmen wird nächste Woche das Pixel Fold bei Google I/O enthüllen. Wie es in den letzten Jahren oft der Fall war, hat Google jedoch vor einer offiziellen Einführung einen frühen Blick auf ein bevorstehendes Gerät geworfen. Wie in verschiedenen Lecks enthüllt, hat Googles erstes faltbares Telefon ein vertikales Scharnier, das sich öffnet, um ein tabletähnliches Display zu enthüllen, ähnlich wie Samsungs Galaxy Fold -Geräte ( wir berichteten ). Wenn das Gerät geschlossen ist, können wird einen kleineren Touchscreen verwenden, der sich auf einer Seite der Außenseite befindet. Auf der Rückseite befindet sich ein Kamera-Array.

Berichte sagen, dass das Pixel Fold bei 1.700,- US-Dollar beginnen wird und bereits im nächsten Monat verfügbar sein könnte (das Video und eine Google Store-Seite stellen einfach fest, dass es “bald kommt”). Es soll auf dem Tensor G2-Chipsatz von Google laufen – derselbe, der in Pixel 7-Geräten zu finden ist. Der externe Bildschirm misst Berichten zufolge 5,8 Zoll und das interne Display 7,6 Zoll. Was die Akkulaufzeit betrifft, so deuten Gerüchte darauf hin, dass das Handy je nach regelmäßiger Nutzung bis zu 24 Stunden und bei aktiviertem Extreme Battery Saver-Modus bis zu 72 Stunden laufen wird. Obwohl die Preise und Spezifikationen noch nicht bestätigt wurden, werden wir die vollständigen Details am 10. Mai erhalten, wenn I/O beginnt. Hier ist die Hoffnung, dass Google aus den frühen faltbaren Fehltritten von Samsung gelernt hat, damit das Scharnier des Pixel Fold langlebig genug ist.