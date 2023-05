Entwicklerkonferenz Google I/O 2023: Was erwartet uns am 10. Mai?

Die jährliche Entwicklerkonferenz von Google, die I/O Conference, kehrt nun auch dieses Jahr zurück. Was wird Google vorstellen?

Über die Google I/O 2023

Nachdem ChatGPT und Microsoft Bing in den letzten Wochen stark in die Schlagzeilen gerieten, wird Google mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zurückschlagen. Google ist schließlich führend in der Welt der künstlichen Intelligenz, Dinge wie Google Lens sprechen da ja eine eigene Sprache. Höchstwahrscheinlich wird 2023 das Jahr der KI, und es wird spannend zu sehen, wo eine solche Intelligenz überall ihren Einsatz finden wird. Bard – die KI-Lösung von Google – hat zum jetzigen Zeitpunkt das Nachsehen hinter ChatGPT und Konsorten, aber wer weiß, wie es in ein, zwei Wochen aussehen wird? Doch auch hardwareseitig soll es zu Neuerungen kommen, und man munkelt, dass Google das Pixel 7a vorstellen wird. Das normale Pixel 7 ist ja grandios, ich bin da ganz schön gespannt – wahrscheinlich wird es ähnlich, nur mit günstigeren Materialien gebaut.

Gerüchte weisen auf ein 6,1-Zoll-Gerät mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz hin, gekoppelt mit einer 64-Megapixel-Hauptkamera. Der Tensor G2 des 7 kehrt auch in diesem Gerät zurück und bringt wahrscheinlich viele der Softwarefunktionen mit sich, die er schon beim ersten Mal aktiviert hatte. Doch auch an der Tablet-Front soll es etwas geben, nämlich ein Pixel-Tablet. Google wird hier vermutlich einen Twist bringen, denn ganz ohne Neuerung wird man sich gegen die Schwergewichte wie iPad, Samsung Galaxy Tab und OnePlus-Tablets schwer tun. Hier spricht man davon, dass dieses Tablet mit einem Dock effektiv in einen Home-Hub verwandelt werden könnte, inklusive einem Tensor G2-Chip nebst 8 GB Arbeitsspeicher. Klingt soweit ganz gut, mal sehen, was Google vorstellen wird…