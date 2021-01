Fairy Tail Box 9 Test (Blu-ray): Rebellion der Stellargeister

Das Eclipse Tor konnte geschlossen werden, doch schon neue dunkle Wolken tauchen am Firmament auf. Vor allem Lucy wird in den nächsten Folgen auf eine harte Probe gestellt. Wie mir die neue Box gefallen hat, erfahrt ihr in meinem Fairy Tail Box 9 Test.

Facts:

Genre: Action, Anime

Publisher: KAZÉ Anime (VIZ Media Switzerland)

Regie: Shinji Ishihira

Releasetermin: 2. Juli 2020

Was zuletzt geschah …

Natsu, Gajil, Wendy, Lucy, Gray und die drei kleinen Exceed untersuchen den von Gajil zufällig entdeckten Drachenfriedhof. Was ist hier wohl geschehen, fragen sich alle Anwesenden, als Wendy in der Ferne eine schwache Seele spürt. Mit Hilfe ihrer Drachenmagie haucht sie der Seele Leben ein, wodurch sie sich in Form eines Geisterdrachens manifestiert. Der Geisterdrache berichtet den anwesenden Fairy Tails, was hier geschehen ist. Bevor die Drachenseele ganz ins Nirvana verschwindet, erfahren Natsu & Co. ein wenig über die grausame Geburtsstunde des Drachen mit pechschwarzen Schwingen, Aknologia.

Und schon kurz darauf passiert, was um jeden Preis hätte verhindert werden sollen: Das Eclipse Tor wird in der Fairy Tail Box 8 geöffnet und einige gigantische Drachen strömen aus dem Portal. Der Zukunfts-Rogue übernimmt sofort die Kontrolle über die Drachen und ein Kampf zwischen DrachentöterInnen und Drachen entbrennt. Mit vereinten Kräften aller Gilden gelingt es das Tor zu verschießen und Rogue das Handwerk zu legen.