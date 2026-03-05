EZVIZ EP8 Ultra im Detail: Was kann die Türklingel?

Hersteller EZVIZ präsentiert mit der EP8 Ultra eine neue KI-gestützte Dual-Lense Video-Türklingel, die euch den Empfang leichter macht. Dass EZVIZ gute Lösungen feilbietet, durften wir schon selbst in unserem Testbericht der HP7 Pro feststellen.

Über die EZVIZ EP8 Ultra

Durch sie werden Vorgänge vor der Haustür noch vollständiger erkannt und Interaktionen erleichtert. Mit zwei integrierten Objektiven gehören tote Winkel der Vergangenheit an und die integrierte 24/7 Pre-Roll-Funktion garantiert zudem eine lückenlose Aufnahme. „Die meisten Video-Türklingeln auf dem Markt reagieren auf jede Bewegung gleich – ein Ping, eine Videoaufnahme, mehr nicht“, sagt Binghong Wang, Produktmanager der Smart-Entrance-Produktreihe von EZVIZ. „Mit der EP8 Ultra wollen wir das ändern. Unser Ziel war es, einen Sicherheitsstandard zu schaffen, der den Tagesablauf eines Haushalts erkennt und den Eingangsbereich einladender und nicht aufdringlich macht.“ Denn herkömmliche Video-Türklingeln zeigen häufig vor allem den oberen Sichtbereich. Die EP8 Ultra hingegen setzt auf ein Dual-Lense-Design. Dabei erfasst die obere Kamera den Bereich, in dem Besucher:innen stehen und die untere Kamera den Bereich in Bodennähe, in dem beispielsweise Pakete abgestellt werden. Die beiden Perspektiven werden anschließend zu einem einzigen Bild zusammengefügt. So müssen Nutzer:innen nicht mehr zwischen den beiden Ansichten hin- und herspringen.

Eine weitere typische Schwachstelle von Videoklingeln ist, dass die Aufzeichnungen meist erst beginnen, nachdem eine Bewegung erkannt wurde. Dadurch gehen oft entscheidende Sekunden verloren. Mit ihrer integrierten Pre-Roll Funktion startet die EP8 Ultra die Videoaufzeichnung bereits einige Sekunden vor einer Bewegungserfassung oder dem Drücken der Türklingel. So sehen die Nutzer:innen deutlicher, welches Ereignis eine Benachrichtigung ausgelöst hat. Für klare Bilder auch bei schwierigen Lichtverhältnissen wie Gegenlicht oder starker Sonneneinstrahlung ist die EP8 Ultra mit einer verbesserten WDR- (Wide Dynamic Range) und LDC-Technologie (Light Distortion Correction) ausgestattet, die die Belichtung ausgleicht und Verzerrungen korrigiert. Die Bildauflösung liegt dabei für die nach unten gerichtete Kamera bei 2 und für die Hauptkamera bei 6 Megapixeln. Zudem unterstützt die Video-Türklingel Farb-Nachtsicht.

KI ist auch mit dabei

Die EP8 Ultra verfügt über eine KI-gestützte Erkennung, die nicht nur Bewegungen registriert, sondern auch erkennt, wer gerade vor der Tür steht. Das System identifiziert mit der Zeit bekannte Gesichter wie Familienmitglieder oder Freund:innen und kann sie von Fremden unterscheiden. Besucher:innen können zudem mit drei animierten Zeichentrickfiguren visuell angesprochen und begrüßt werden. Diese freundliche „Türpräsenz“ gestaltet die Interaktionen persönlicher und einladender. Für Situationen, in denen niemand zuhause reagieren kann, lassen sich über die EZVIZ-App schnelle automatische Antworten ausspielen, beispielsweise kurze Hinweise für Paket-Zusteller:innen. Die Klingel ist zudem mit einem integrierten KI-Chip ausgestattet, der sowohl menschliche Aktivitäten als auch Pakete erkennt und in Echtzeit benachrichtigt.

Die EZVIZ EP8 Ultra kann sowohl akkubetrieben als auch festverdrahtet installiert werden. Sie verwendet den Wi-Fi 6-Standard und ist für den Außeneinsatz wetterfest (IP65) ausgelegt. Dafür spricht auch das Design, das für einen Einsatz bei -20 °C bis 50 °C zertifiziert ist. Ein 32-GB-eMMC-Speicher ist dabei bereits integriert. Videoclips können damit ohne microSD-Karte lokal gespeichert werden. Alternativ steht die EZVIZ-Cloud-Lösung als Speicherplatz bereit. Im Lieferumfang sind zwei austausbare Lithium-Akkkus mit 9600 mAh enthalten, und die Klingel selbst misst 155 mm × 54 mm × 35 mm. Im Laufe dieses Monats wird das Gerät bei ausgewählten Händlern wie ELV und OTTO verfügbar sein. Wer es aber nicht mehr abwarten kann, hat eine weitere Möglichkeit: Die EZVIZ EP8 Ultra ist ab sofort via Amazon zu einer UVP von 179,99 Euro erhältlich.