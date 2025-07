Es ist wieder da! Plants vs. Zombies: Replanted kommt im Oktober 2025

Ein Remaster in Form von von Plants vs. Zombies: Replanted war nicht auf meiner Bingo-Karte für die Nintendo Direct Ende Juli. BRAINS!

Über Plants vs. Zombies: Replanted

PopCap Games und Electronic Arts bringen mit Plants vs. Zombies: Replanted am 23. Oktober 2025 eine Neuauflage des legendären Tower-Defense-Spiels auf den Markt. Das Remaster erscheint für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 – es liegt nahe, dass auch PlayStation 5, Xbox Series, PC sowie erstmals seit Jahren wieder auch für mobile Geräte wie iOS und Android in den Genuss kommen. Die Entwickler setzen auf eine gelungene Mischung aus Nostalgie und Neuerungen: Spieler erwartet das klassische Gameplay mit überarbeiteten HD-Grafiken, neuer lokaler Koop-Funktion und weiteren Qualitätsverbesserungen der modernen Zeit. Für Neueinsteiger und Fans des Originals bleibt dabei der charmante Stil und der eigentliche Spielablauf erhalten.

Da vermisst man das Warten auf Teil drei eigentlich gar nicht mehr – verrückte Pflanzen, humorvolle Zombies und die typische Gartenverteidigung stehen weiterhin im Mittelpunkt. Der Preis bleibt fair: Mit nur etwa 20 Euro (UVP) ist Plants vs. Zombies: Replanted sowohl für neue als auch für langjährige PvZ-Fans attraktiv. Die Ankündigung bei der aktuellen Nintendo Direct hat bereits viel Vorfreude ausgelöst; Vorbestellungen sind aktuell möglich. Mit dieser definitiven Version des Grundspiels kehrt einer der größten Casual-Gaming-Hits der letzten 16 Jahre als Remaster zurück – und verspricht frische Grafik, modernen Komfort und den altbewährten Spielspaß für eine neue Generation von Pflanzen-Gärtnern und Zombieschrecks.