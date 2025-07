Herbstzauber am Fuschlsee – Familienzeit im Waldhof Resort

Am Fuschlsee wird es ruhiger, farbenfroher – und herrlich behaglich. Wenn der Herbst mit seinem goldenen Licht und dem Rascheln des Laubs Einzug hält, beginnt im Waldhof Fuschlsee Resort eine besonders schöne Zeit für Familien. Gastgeberinnen Daniela und Stephanie begrüßen hier Menschen aller Generationen – mit offenen Armen und einem liebevoll gestalteten Ort, an dem man gemeinsam abschalten, durchatmen und das Zusammensein genießen kann.

Ponys, Alpakas und leuchtende Kinderaugen

Ein Urlaubshighlight: die Waldhof-Koppel. Dort warten die freundlichen Islandpferde Faxi und Háfeti – flauschig, sanft und stets bereit für einen Besuch. In den österreichischen Herbstferien dürfen Kinder hier sogar erste Reitversuche unternehmen. Begleitende Erwachsene beobachten begeistert, feuern an – und erleben das gemeinsame Glück hautnah. Wer noch tiefer in die Natur eintauchen möchte, wandert mit den ruhigen Alpakas durch die farbenfrohe Landschaft rund um den Fuschlsee. Zwischen Wiesen, Wäldern und frischer Herbstluft wächst nicht nur die Freude, sondern auch das Wir-Gefühl.

Laub, Kastanien und goldene Sonnenstrahlen

Die Aktivguide:innen im Waldhof wissen genau, was Familien Spaß macht – und schaffen mit abwechslungsreichen Programmen unvergessliche Momente. Beim gemeinsamen Radeln oder Wandern landet so manche Kastanie als Andenken in der Tasche. Und wenn alle beim Minigolf oder auf dem hauseigenen 9-Loch-Platz den Schläger schwingen, zählt nicht das Ergebnis – sondern das gemeinsame Erlebnis, Lachen und die kleinen Augenblicke voller Glück.

Hüttenzauber mit Kaiserschmarrn auf der Waldhof Alm

Ein kleiner Spaziergang führt zur gemütlichen Waldhof Alm – Ziel für alle, die den Herbst kulinarisch genießen möchten. Der Duft von frisch gebackenem Kaiserschmarrn liegt in der Luft, herzhafte Hüttengerichte wärmen von innen. Hier zeigt sich der Herbst von seiner schönsten Seite – ideal für ein Familienfoto mit Erinnerungswert.

Spiel, Spaß und Kuschelzeit

Drinnen wird’s besonders heimelig. Im Bällebad mit Rutsche wird gelacht und getobt, die Kletterwand wartet auf mutige Hände und Füße. In den Kuschelecken finden sich kleine und große Gäste gern zusammen – zum Lesen, Spielen oder einfach zum Beisammensein. Ein Ort, der verbindet und den Alltag in den Hintergrund rücken lässt.

Zeit für Erwachsene im Spa

Nach intensiver Familienzeit lädt das Waldhof Spa, das größte im Salzkammergut, zu wohltuender Erholung ein. Erwachsene tauchen ein in warme Wasserwelten, genießen den Blick auf den Fuschlsee im sanften Herbstlicht oder finden in der Sauna neue Ruhe. Ob im Spa-Garten oder im Ruheraum – jede:r findet hier den eigenen Rhythmus zum Auftanken.

Abendliche Genussmomente

Wenn der Tag zur Ruhe kommt, treffen sich alle im stilvollen Restaurant wieder. Regionale Spezialitäten und hausgemachte Lieblingsgerichte vereinen sich zu einem kulinarischen Fest. Und während gegessen, erzählt und gelacht wird, spürt man: Es sind genau diese Augenblicke, die lange in Erinnerung bleiben – wenn alle beisammensitzen und das Miteinander feiern.