Erster Marvel Studio’s Eternals Trailer veröffentlicht

Dieses Jahr lässt es Marvel nochmals richtig krachen – nicht nur, dass noch vor dem Sommer Black Widow im Kino startet, erwartet uns dieses Jahr im November das Kinodebüt von Marvel Studio’s Eternals. Um das zu feiern und die Fangemeinde auf die MCU Phase 4 einzuschwören, veröffentlichte Marvel nun einen ersten Eternals Trailer, der zwar nicht so viel über die Story verrät, aber die handelnden Personen – allen voran die beiden Hollywood-Superstars Salma Hayek und Angelina Jolie. Ebenfalls mit dabei sind inklusive Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff und Brian Tyree Henry. Seht euch den Trailer am Besten gleich mal selbst an – viel Spaß damit!