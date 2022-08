Erfolgreicher Flauschball: Kirby und das vergessene Land bricht Rekorde

Kirby und das vergessene Land bricht weiterhin Kirby-Serienrekorde für Nintendo und HAL Laboratory. Lest hier mehr!

Ein Sieg nach dem anderen für Kirby

Nachdem Nintendo letzte Woche in Großbritannien das erfolgreichste Kirby-Spiel aller Zeiten wurde, geht der Reigen weiter. Nintendo gab nämlich an, dass der neueste Serientitel den bisher höchsten Durchverkauf aller Kirby-Spiele verzeichnet hat! Dies stammt aus Nintendos neuestem Finanzbericht. Diese Nachricht bedeutet, dass Kirby und das vergessene Land in 15 Wochen über 4 Millionen Einheiten verkaufte – ziemlich große Zahlen für den rosa Fluff! Die 4,53 Millionen Verkäufe machen dieses 3D-Spiel zum zweitmeistverkauften Kirby-Spiel aller Zeiten. Man sieht also: Der Sprung in die dritte Dimension tut dem Kleinen ganz gut, wie wir auch im Review angemerkt haben.

Das einzige Kirby-Spiel vor diesem apokalyptischen Abenteuer ist das Original auf dem Game Boy – Kirby’s Dream Land, das 5,13 Millionen Einheiten verkauft hat. Wir sind allerdings ziemlich zuversichtlich, dass der 3D-Kirby den verbleibenden Boden aufsaugen kann, um seinen mittlerweile in die Tage gekommenen Vorgänger einzuholen. Der erfolgreiche Switch-Titel wird nicht das einzige Kirby-Spiel sein, das in diesem Jahr veröffentlicht wird. Kirby’s Dream Buffet – ein Partyspiel im Fall Guys– und Mario Party-Stil – wurde erst letzten Monat angekündigt und irgendwann in diesem Sommer im Nintendo eShop erscheinen.