Endlich! Erster deutscher One Piece Live-Action-Serien-Trailer veröffentlicht

Eiichiro Odas Animemeisterwerk One Piece setzt – laut letzten Meldungen – Ende August die Segel und startet als One Piece Live-Action-Serie auf Netflix in See. Nun wurde der erste deutsche Trailer veröffentlicht, bei dem zu meiner Freude die bekannten Stimmen aus der Animeserie zu hören sind.

Was erwartet euch?

Der auf der meistverkauften Manga-Reihe aller Zeiten von Eiichiro Oda basierende Film handelt vom jungen Abenteurer Monkey D. Ruffy, der schon immer den Wunsch nach Freiheit hatte. Eines Tages kehrt er seinem kleinen Dorf den Rücken und begibt sich auf eine gefährliche Reise, um einen legendären Schatz zu finden, der ihn zum König der Piraten machen soll. Doch dazu braucht er zunächst ein Segelschiff und natürlich eine Mannschaft. Auf der Suche nach dem Schatz erforschen sie gemeinsam die Weiten des Meeres, hängen Marine-Soldaten ab und überlisten gefährliche Rivalen, die überall lauern.

Das realverfilmte Piratenabenteuer One Piece mit Iñaki Godoy als Monkey D. Ruffy, Mackenyu als Lorenor Zorro, Emily Rudd als Nami, Jacob Romero Gibson als Lysop und Taz Skylar als Sanji wird in Zusammenarbeit mit Shueisha entwickelt und von Tomorrow Studios und Netflix produziert. Matt Owens und Steven Maeda schreiben das Drehbuch und sind ausführende Produzenten und Showrunner. Eiichiro Oda, Marty Adelstein und Becky Clements fungieren außerdem als ausführende Produzent*innen. Zur bereits angekündigten Besetzung zählen Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward und Chioma Umeala. Weitere Besetzungsmitglieder werden demnächst bekannt gegeben.