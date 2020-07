Eivors Schicksal: Kinoreifer Assassin’s Creed Valhalla Trailer veröffentlicht

Ubisoft legt in Sachen Valhalla nach und veröffentlichte nun einen kinoreifen Assassin’s Creed Valhalla Trailer, der euch Eivor (im Trailer nur als männlicher Charakter dargestellt) und sein Schicksal genauer vorstellt. Viel Spaß damit!

Wie auch schon in Assassin’s Creed Odyssey (hier geht’s zu unserem Test) habt ihr die Wahl mit Eivor (gesprochen Ay-vor) einen männlichen oder einen weiblichen Charakter zu spielen. Zudem stehen euch eine Vielzahl von Individualisierungsmöglichkeiten zur Verfügung, wie die Anpassung von Frisuren, Tätowierungen, Kriegsbemalungen und Ausrüstungsgegenständen. Es liegt an euch, die Zukunft eures Clans zu beschützen und daher solltet ihr eure Entscheidungen über möglichen politische Allianz oder ähnliches gut abwiegen. Entscheidungen in der Schlacht und Dialog-Optionen können die Welt von Assassin’s Creed Valhalla beeinflussen.

Releasetermin

Das Spiel erscheint laut letzten Informationen am 17.11.2020 für die PS4, Xbox One und den PC sowie für PS5 und Xbox Series X, sobald die Konsolen am Markt sind.

Mehr über das Spiel erfahrt ihr in unserem Preview oder der offiziellen Spielwebseite.