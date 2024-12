Ein Wintertraum: Das „pure nature spa” des Böglerhofs in den Kitzbüheler Alpen

Draußen eine malerische Kulisse: Der Böglerhof – pure nature spa resort fügt sich harmonisch in das zauberhafte Ambiente von Alpbach ein, umgeben von traditionellen Holzhäusern und einer beeindruckenden Bergwelt. Drinnen die pure Gemütlichkeit: Das exklusive pure nature spa bietet unvergessliche Ausblicke auf die umliegende Natur und eine Atmosphäre, die Wellnesskenner:innen zum Verweilen einlädt. Wir haben den Böglerhof auch schon besucht – unsere Eindrücke findet ihr hier.

Über den Dächern des Dorfes entfaltet sich das Ensemble aus Entspannung, Inspiration und Schönheit – ein Rückzugsort (adults only) für Körper und Seele: Die SPA Livingrooms bieten edles, großzügiges Design für entspannendes Relaxing und erstklassige SPA-Behandlungen. Exklusive Wärmewelten: Nach dem Schwitzen durch den feinen Eisregen spazieren, unter dem Wasserfall im Freien Abkühlung finden oder an der Feuerstelle in der kühlen Winterluft tief durchatmen. Indoor in den Infinity-Panorama-Relaxpool steigen und im angenehm temperierten Wasser hinaus in den winterlich ruhigen Böglerhof-Garten schwimmen. Wer das Baden in kaltem Wasser liebt und damit sein Immunsystem stärken möchte, der wagt auch im Winter einen Sprung in Böglers Badesee, eingebettet in das pure nature spa.

Der „Yoga-Lichtraum” spiegelt die Liebe zum Detail und den Qualitätsanspruch der Gastgeber:innen wider. Der Fitnessbereich und das abwechslungsreiche Aktiv- und Wellnessprogramm sorgen für Bewegung und Vitalität im Urlaub. Doch damit nicht genug: Das Familienzeit.Spa ist das zweite SPA zum Glücklichsein im Böglerhof – mit Dress On Saunabereich sowie In- und Outdoorpool für die ganze Familie. Im Böglerhof hat der Wintergenuss seinen festen Platz. In den heimeligen Stuben des Restaurants verwöhnen Köstlichkeiten aus Küche und Keller die Feinschmecker. Die 500 Jahre alte Fuggerstube ist die Bühne für die Drei-Hauben-Küche von Hansi Treichl. Der zauberhafte Alpbacher Winter lockt mit Pisten und Loipen, Skitouren und Rodelbahnen die Schneeliebhaber. Am Fuße der Berge entfaltet das Der Böglerhof – pure nature spa resort seinen einzigartigen Charme. Perfekte SPA-Tage versprechen die Winterzauber SPA Days im Alpbachtal.