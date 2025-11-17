Ein neues digitales Zuhause: Der HUAWEI Online Store startet in Österreich

HUAWEI öffnet seine virtuellen Türen – und das pünktlich zur heißesten Shopping-Zeit des Jahres. Seit dem 12. November 2025 ist der offizielle HUAWEI Online Store Österreich live und bringt das gesamte Portfolio der Marke direkt zu euch nach Hause.

Was sich wie ein gewöhnlicher Launch anhört, ist in Wahrheit ein bedeutender Schritt für Technikfans in Österreich: Zum ersten Mal sind die neuesten HUAWEI Smartphones, Wearables, Tablets und Audio-Produkte gebündelt über eine zentrale Plattform erhältlich – inklusive exklusiver Vorteile und Deals, die man so bisher nur aus dem internationalen Store kannte.

Ein Store, der mehr kann als verkaufen

Der neue Online Store ist kein weiterer Webshop. Er ist ein Statement. Das digitale Einkaufserlebnis wurde so gestaltet, dass es die Werte widerspiegelt, für die HUAWEI steht: Design, Innovation und Qualität. Von der minimalistischen Benutzeroberfläche bis hin zur intelligenten Produktempfehlung – alles ist darauf ausgelegt, Technologie zugänglich und inspirierend zu machen. Dazu kommen exklusive Store-Vorteile: Gratis Lieferung ab 99,- Euro, erweiterte Garantieoptionen und ein professioneller After-Sales-Service, der euch auch nach dem Kauf begleitet.

Black Weeks 2025: Smart shoppen, bevor alle anderen es tun

Der Store-Launch fällt genau in die HUAWEI Black Weeks 2025 – und das Timing ist kein Zufall. Wer sich bereits vorab für den Newsletter angemeldet hat, konnte Early-Black-Friday-Codes im Wert von 30,- Euro, 70,- Euro oder 200,- Euro sichern – und damit schon vor dem offiziellen Start die niedrigsten Preise des Jahres erhalten. Von der HUAWEI Watch 5 (zu unserem Test) über die Watch GT 5 Pro bis hin zur MatePad Pro 13.2 und den FreeBuds Pro 4 (zu unserem Test) – viele Produkte sind mit exklusiven Bundles, Gratis-Geschenken oder Preisvorteilen erhältlich.

Technologie trifft Stilbewusstsein

Das Besondere an der HUAWEI-Welt ist die Balance zwischen Designästhetik und Funktion. Ob das HUAWEI Pura 80 Pro mit seinem ikonischen „Forward Symbol“-Design, die FreeClip für stilvolle Open-Ear-Fans oder die luxuriösen Materialien der Watch GT 5 Pro – jedes Produkt folgt der gleichen Philosophie: Technologie, die sich wie ein Lifestyle anfühlt.

Eure Codes zum Sparen

Das Angebot ist breit gefächert, und zur Eröffnung gibt es wie oben schon erwähnt besondere Rabattcodes. Hier sind sie für euch:

AHWBF200AT → € 200,- Rabatt für Mate X6 & MatePad Pro 13,2

→ € 200,- Rabatt für Mate X6 & MatePad Pro 13,2 AHWBF70AT → € 70,- Rabatt für WATCH 5 46 mm Brown Leather & 41 mm Green

→ € 70,- Rabatt für WATCH 5 46 mm Brown Leather & 41 mm Green AHWBF30AT → € 30,- Rabatt für WATCH GT 5, FreeBuds Pro 4, HUAWEI D2

Wichtig: Diese Codes gelten nur bis zum 19. November 2025 – schnell sein lohnt sich also!

Das Fazit

Mit dem neuen HUAWEI Online Store ist Österreich um ein digitales Erlebnis reicher. Ein Ort, an dem Technologie nicht nur gekauft, sondern erlebt wird – und an dem Qualität, Stil und Innovation miteinander verschmelzen.