Disney Illusion Island: Gameplay-Video wurde auf der Nintendo Direct gezeigt

Der stilisierte Plattformer-Titel Disney Illusion Island erscheint am 28. Juli 2023 auf der Nintendo Switch-Konsole. Ein Gameplay-Video seht ihr gleich hier!

Dass wird das noch erleben dürfen? Micky, Minnie, Goofy und Donald werden in eine neue, mysteriöse Welt gebracht – und der Titel unterstützt natürlich einen Multiplayermodus für bis zu vier Spieler:innen. Disney Illusion Island ist das erste neue Spiel mit Micky Maus und Konsorten seit vielen Jahren (seit den unzähligen Kingdom Hearts-Ablegern und den unvergessenen Disney Mickey Epic-Wii-Spielen). Es kommt am 28. Juli auf Nintendo Switch heraus. Der Gameplay-Trailer zeigt, wie das Spiel in Action aussehen wird, und es ist wohl nicht vermessen zu sagen, dass ich mich hier schwer an Ubisofts Rayman Origins und all dessen Variationen erinnert fühle. Seht selbst: