ECOVACS Frühlings-Deals 2025: Bis zu 50 Prozent sparen!

Der Frühling ist da, die Tage werden länger, die Sonne strahlt – höchste Zeit, Haus und Garten auf Vordermann zu bringen!

Mehr zu den ECOVACS Spring Deals 2025

Nun können Haushalte vom 25. bis 31. März 2025 von exklusiven Angeboten profitieren und ihre Reinigungs- und Gartenpflege-Routine mit modernster Robotertechnologie revolutionieren. Ob Fenster, Böden oder schwer erreichbare Ecken – die innovativen Reinigungslösungen von ECOVACS sorgen für makellose Sauberkeit mit minimalem Aufwand. Gleichzeitig bringen die intelligenten Mähroboter den Rasen in Form und ermöglichen eine mühelose, präzise Gartenpflege. Zu den Highlights der Aktion zählen der leistungsstarke DEEBOT X8 PRO OMNI, der innovative Fensterputzroboter WINBOT W2 OMNI und der smarte Rasenmähroboter GOAT O500 Panorama. Der besonders vielseitige DEEBOT X2 COMBO ist ebenfalls im Angebot.

DEEBOT X8 PRO OMNI – Revolutionäre Reinigung

Der DEEBOT X8 PRO OMNI hebt die Bodenreinigung auf ein neues Niveau. Mit seinem einzigartigen OZMO ROLLER Wischsystem, das mit bis zu 4.000 Pa konstantem Druck und 200 Umdrehungen pro Minute arbeitet, entfernt er selbst hartnäckige Flecken mühelos. Dank der TruEdge 2.0 Kantenreinigungstechnologie und den neuen TruEdge 3D-Sensoren erreicht der Roboter auch schwer zugängliche Ecken mit maximaler Präzision. Seine verbesserte OMNI-Station bietet eine vollautomatische Reinigung mit 75°C-Heiẞwasser-Wischmopp-Wäsche und Heißlufttrocknung, während die AIVI 3D-Technologie Hindernisse präzise erkennt und umgeht. Ergänzt wird das System durch den YIKO-GPT Sprachassistenten, der eine intuitive Steuerung ermöglicht. Der DEEBOT X8 PRO OMNI ist zum Spring Deal für nur 1.169 Euro bei Amazon erhältlich. Das ist eine Ersparnis von 130 Euro bzw. 10 Prozent.

WINBOT W2 OMNI – Mühelos streifenfreie Fenster

Nicht nur in der Horizontalen, auch in der Vertikalen bietet ECOVACS Reinigungs-Know-how. Wir haben ihn getestet! Der WINBOT W2 OMNI setzt mit seiner tragbaren Multifunktionsstation neue Maßstäbe in der Fensterreinigung. Dieses Premiummodell erlaubt eine mühelose, streifenfreie Reinigung dank Weitwinkel-Sprühfunktion, präzisem Wasserdruck und intelligentem Positionsspeicher. Mit einer Saugleistung von 2.800 Pa und einem Anti-Rutsch-Antriebssystem gewährleistet der W2 OMNI sichere und effektive Reinigungsbewegungen, selbst auf rutschigen Oberflächen. Die Basisstation besitzt einen integrierten Akku und Aufbewahrungsfächer, sodass der WINBOT W2 vollkommen unabhängig von Steckdosen ist und am Einsatzort immer alles Nötige dabei hat. Der WINBOT W2 OMNI kostet zum Spring Deal bei Amazon nur 479 Euro. Das ist eine Ersparnis von 120 Euro bzw. 20 Prozent.

GOAT O500 Panorama – Smarte Rasenpflege ohne Begrenzungskabel

Der GOAT O500 Panorama wurde für das Mähen von Rasenflächen bis zu 500 m² mit komplexen Grundrissen entwickelt. Mit InstantGo startet er auf Knopfdruck ohne Begrenzungskabel und ist nach dem Kartieren sofort einsatzbereit. Seine LELS-Panoramanavigation kombiniert eine 360°-Kamera und 3D-ToF-LiDAR-Sensoren, um selbst enge Passagen ab 0,7 m Breite präzise zu durchqueren. Dank AIVI 3D-Hindernisvermeidung erkennt der GOAT O500 mehr als 200 Objekte und mäht mit der TruEdge Kantenmäh-Technologie exakte Rasenkanten, sodass wenig manuelle Nacharbeit nötig ist. Die Steuerung erfolgt über die ECOVACS HOME App, mit der individuelle Mähpläne erstellt und bearbeitet werden können. Zudem bewältigt der Mähroboter Steigungen bis zu 45 %, sodass er auch in hügeligem Gelände mühelos einsetzbar ist. Der GOAT O500 Panorama ist zum Spring Deal bei Amazon für nur 799 Euro erhältlich. Das ist eine Ersparnis von 100 Euro bzw. 11 Prozent.

DEEBOT X2 COMBO – Doppelte Power für jede Ecke

Der DEEBOT X2 COMBO kombiniert einen leistungsstarken Saug- und Wischroboter mit einem praktischen Handstaubsauger für eine flexible und gründliche Reinigung. Dank der automatischen Entleerungsfunktion für beide Geräte wird der Wartungsaufwand minimiert. Die 15 mm-Wischmopp-Hebefunktion ermöglicht eine zuverlässige Reinigung auf verschiedenen Oberflächen, während die Moppreinigung mit 60°C heißem Wasser für höchste Hygienestandards sorgt. Die präzise AIVI 3D 2.0- und TrueMapping 3.0-Technologie gewährleistet eine intelligente Navigation und Hinderniserkennung. Der DEEBOT X2 COMBO kostet zum Spring Deal bei Amazon sogar nur 799 Euro! Das ist eine Ersparnis von 799 Euro bzw. 50 Prozent.