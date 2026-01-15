Ecco the Dolphin feiert triumphale Rückkehr mit Merch und Games

„Mehrere neue Ecco the Dolphin-Produkte und Spiele“ befinden sich offiziell in der Entwicklung, teilte der Entwickler A&R Atelier mit. Da ist einiges im Köcher!

A&R Atelier ist ein Studio, das in Half Moon Bay, Kalifornien, von erfahrenen Spieleentwicklern, einschließlich der ursprünglichen Schöpfer von Ecco the Dolphin, gegründet wurde. Der Schöpfer der Delfin-Serie, Ed Annunziata, der Chief Creative Officer von A&R Atelier, kündigte zuvor Pläne an, remasterte Versionen der Genesis-Spiele Ecco the Dolphin und Ecco: The Tides of Time zu veröffentlichen und ein drittes Ecco the Dolphin-Spiel zu entwickeln. „Es ist Jahre her und wir fühlen uns geehrt, Ecco zurückzubringen“, sagte Annunziata in einer Pressemitteilung.

„Ecco war schon immer mehr als ein Spiel über einen Delfin – er ist eine Brücke zwischen Welten.“ Während weitere Details rar sind, werden Informationen zu bevorstehenden Projekten und Partnerschaften auf der offiziellen Website bekannt gegeben. Ende April wissen wir mehr, denn unten links läuft ein Countdown, der zum Zeitpunkt des Schreibens noch 2330 Stunden anzeigt. Es wurde auch ein offizieller Discord-Server gestartet, auf dem Fans sich mit Entwicklern verbinden und dem Community-Hub beitreten können, um exklusive Updates, Inhalte hinter den Kulissen und frühe Looks zu erhalten.